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【新股IPO】貝達藥業通過上市聆訊 料集資最多10億美元

股樓投資 18:18 2021/05/31

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貝達藥業（深：300558）據市場消息所示，已通過聯交所上市聆訊，最快有望下星期開始預路演，料計劃集資最多達10億美元（約77.5億港元），聯席保薦人為高盛、瑞銀及中金。

事實上，公司早於今年2月已向聯交所遞交上市申請。據報貝達藥業有關集資計劃用於未來5年於中國及海外的現有及未來創新藥物研發計劃，於未來2至3年內進行的商業銷售和以學術推廣為中心的商業化策略，以及股權投資、收購或授權安排。

貝達藥業於2003年創立，為一間專注於創新藥開發、生產及商業化的生物製藥公司。在2019年，公司收入及純利為15.5億及2.2億元（人民幣，下同），按年增26.9%及38%。另截至去年9月底止首9個月，收入按年增21%至15.1億元，純利按年增1.7倍至5.5億元，毛利率達92.4%。

公司主要是針對肺癌的創新藥物， 而目前已戰略性地將管線產品擴展至其他各種惡性腫瘤，目前亦已推進逾40項創新藥物開發計劃，推出了兩款國內自主研發的癌症靶向創新藥。

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責任編輯 : 陳子謙

 

產品 貝達藥業（深：300558） 經濟 集資 IPO

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