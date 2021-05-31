【Google新功能】Gmail服務新增功能　可直接把照片儲存至Google相簿

▲ Google近日於官方網誌發表文章宣布，Gmail電郵服務即日起將加入一項可把照片「儲存至Google 相簿」的功能按鈕。

Google電郵服務Gmail一直推出新功能方便用戶溝通。近日Google宣布，Gmail將會與Google旗下的相關應用服務更進一步地連結，即日起用戶可直接將Gmail的附件檔案，直接儲存到Google相簿，毋需再把照片下載在另上傳倒Google相簿。

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Google近日於官方網誌發表文章宣布，Gmail電郵服務即日起將加入一項可把照片「儲存至Google 相簿」的功能按鈕。用戶使用桌面版Gmail時，將滑鼠移到信件內夾帶的照片的預覽縮圖，可發現除原本既有的「下載」、「新增至雲端硬碟」兩個按鈕選項外，還多了一個「新增至Google相簿」的選項。

而當單獨點選任一張照片進行檢視時，則可點選屏幕右上角位置的「...」標示，就會出現「新增至Google相簿」的選項。

不過值得一提的是，把照片快速儲存至Google相簿的新功能僅限JPEG格式。而目前這項功能將會逐步隨機推出，Workspace版與個人版的Gmail用戶將可獲新功能。若尚未出現上述新功能選項，就可能要先再等一下了。

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責任編輯：曾曉汶