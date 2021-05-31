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英名嘴稱戴安娜無悔接受專訪 但一次就夠

環球社會熱點 13:42 2021/05/31

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英國廣播公司（BBC）早前承認前記者巴希爾，偽造銀行賬單促成1995年英國已故戴安娜王妃專訪。巴希爾其後堅稱即使沒有偽造文件，戴安娜亦會接受專訪。早前炮轟哈里王子太太梅根滿口謊言的英國名嘴摩根稱，戴安娜生前曾表示無悔接受1995年巴希爾專訪。

專訪出街先知為騙戴安娜 偽造文件前職員要BBC道歉 【下一頁】

摩根（Piers Morgan）在英國傳媒《每日郵報》（The Daily Mail）專欄中表示，雖然無可否認BBC包庇巴希爾（Martin Bashir）一事上行為惡劣，但戴安娜並未後悔曾經接受訪問。摩根表示，自己曾在1996年5月，即專訪播出半年後，與戴安娜於肯辛頓宮（Kensington Palace）共進私人午餐。期間他曾詢問戴安娜是否後悔接受訪問，戴安娜十分強調地回答沒有。

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摩根透露，戴安娜接受專訪是為了讓民眾知道真相，已經受夠媒體胡亂猜測的報道，由心而發想接受專訪。但摩根同時表示，戴安娜認為專訪一次就夠，因為已經完成自己想做的事，無計劃再次接受訪問。

BBC記者反駁與戴安娜關係友好 否認造成傷害 【下一頁】

摩根指，當時13歲的威廉王子（Prince William）亦在場。當摩根詢問威廉對接受專訪的看法時，威廉「不高興地看著自己的餐碟」（staring unhappily down at his plate）表示，自己寧願不說（I'd rather not say）。

摩根亦在專欄中抨擊BBC，得知巴希爾不當行為後設法掩蓋的做法。摩根形容BBC行為「可恥」，事件是對公眾資源可恥的濫用（shameful abuse）。BBC一直批評眾多小報的新聞道德，今次事件更顯BBC虛偽（hypocritical ）。

責任編輯：李俊儀

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