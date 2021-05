英名嘴稱戴安娜無悔接受專訪 但一次就夠

英國廣播公司(BBC)早前承認前記者巴希爾,偽造銀行賬單促成1995年英國已故戴安娜王妃專訪。巴希爾其後堅稱即使沒有偽造文件,戴安娜亦會接受專訪。早前炮轟哈里王子太太梅根滿口謊言的英國名嘴摩根稱,戴安娜生前曾表示無悔接受1995年巴希爾專訪。

摩根(Piers Morgan)在英國傳媒《每日郵報》(The Daily Mail)專欄中表示,雖然無可否認BBC包庇巴希爾(Martin Bashir)一事上行為惡劣,但戴安娜並未後悔曾經接受訪問。摩根表示,自己曾在1996年5月,即專訪播出半年後,與戴安娜於肯辛頓宮(Kensington Palace)共進私人午餐。期間他曾詢問戴安娜是否後悔接受訪問,戴安娜十分強調地回答沒有。

摩根透露,戴安娜接受專訪是為了讓民眾知道真相,已經受夠媒體胡亂猜測的報道,由心而發想接受專訪。但摩根同時表示,戴安娜認為專訪一次就夠,因為已經完成自己想做的事,無計劃再次接受訪問。

摩根指,當時13歲的威廉王子(Prince William)亦在場。當摩根詢問威廉對接受專訪的看法時,威廉「不高興地看著自己的餐碟」(staring unhappily down at his plate)表示,自己寧願不說(I'd rather not say)。

摩根亦在專欄中抨擊BBC,得知巴希爾不當行為後設法掩蓋的做法。摩根形容BBC行為「可恥」,事件是對公眾資源可恥的濫用(shameful abuse)。BBC一直批評眾多小報的新聞道德,今次事件更顯BBC虛偽(hypocritical )。

