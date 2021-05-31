【疫苗假】政府推公務員每次打疫苗可申請一日假期　將推出安心出行2.0

▲ 【疫苗假】林鄭月娥、聶德權傳下午見傳媒 落實公務員疫苗假

新冠疫苗接種計劃至今推行3個月，惟整體接種率仍低於2成。公務員事務局局長聶德權指，政府早前已容許僱員上班接種疫苗，但政府最新會以接種疫苗取代定期檢測，公務員接種後可豁免定期檢測，6月1日至8月31日前接種每一劑疫苗可享有疫苗假期。所有5月31前已施打疫苗的公務員就打每一劑疫苗，可申請明年3月31日前放一日假，並要求其他法定機構定推出相同措施。

同時，政府將推出安心出行2.0版本。

行政長官林鄭月娥表示，唯一令香港走出疫情是要大規模接種疫苗，形成大規模屏障，未來3個月是防疫關鍵時刻，目前目標是大幅提升接種率，希望在9月前完成，政府將以疫苗氣泡為基礎，提供接種疫苗後的獎賞，包括為公務員及政府僱員提供疫苗假期。

林鄭月娥表示，自去年11月下旬爆發的第四波疫情已完結，指出對上次出現源頭不明個案已是4月23日，距離37日 ，今日再有一宗初步源頭不明個案，反映要完全沒有個案有困難。截至昨日為止，全港已施打236萬劑疫苗，有136名市民已接種第一劑疫苗，約100萬已接種第二劑。

林鄭月娥又指，政府將以疫苗氣泡為基礎，提供接種疫苗後的獎賞，包括為公務員及政府僱員提供疫苗假期。她又指。已向百多間100個地產商及零售協會去信配合政府措施。

食衞局局長陳肇始指，新一波疫情隨時來臨，有機會短時間急劇擴散，目前外防輸入共有24地區為B組，將額外增加柬埔寨、泰國、越南及英國，有29個地區要持陰性檢測結果才能進港。至於社交距離措施，一刀切會容易反彈，政府會放寬D類食肆，已接種疫苗客人可帶小童及長者進入該區。

陳肇始又指，要求未有接種疫苗人士，入境或被介定為密切接觸者的人士，政府會研究食肆、學校、宿舍、圖書館等處所是否限制上述人士進入相關處所。

公務員事務局局長聶德權指，社區疫苗接種中心會運作至9月底，又指外展疫苗接種計劃反應良好，未來3個月會更積極推動。

政府、多間機構及本港大學出盡方法鼓勵更多市民接種疫苗。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業 （00127） 此前宣布，為響應政府的接種疫苗計劃，信和華置擬共同捐出一個觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎。信和華置推出的凱滙單位樓面面積約449平方呎，約值1080萬元。

另外，金管局據報擬透過銀行公會向會員銀行發出通告，建議銀行界劃一給予已完成接種疫苗的員工，兩天有薪預防接種假期。

相關文章：【豁免強檢】政府容許完成接種疫苗高層免強檢 HSBC滙豐：歡迎措施

【疫苗接種】金管局發信建議銀行業提供兩天有薪疫苗假

編輯：吳敏芳