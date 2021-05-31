【軍事機密曝光】美軍核武機密網上外洩　通關密語全曝光

▲ 近日負責看管美國位於歐洲地區核武的美軍，就利用Flashcard線上字詞紀錄程式記錄軍事資訊，導致美軍大量安全資訊及祕密，包括存放核武地點、出入軍事重地的通關密語等機密全部曝光。

軍事機密向來是國家最重要的資產，洩露會使國家的安全和利益遭受特別嚴重的損害。不過近日負責看管美國位於歐洲地區核武的美軍，就利用Flashcard線上字詞紀錄程式記錄軍事資訊，導致美軍大量安全資訊及祕密，包括存放核武地點、出入軍事重地的通關密語等機密全部曝光。

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據媒體Bellingcat報道指，近日研究員Foeke Postma在線上字詞紀錄程式中，輸入以核武常見的詞彙並進行搜尋，就發現了歐洲六個存放核武的軍事基地的服役人員所使用的詞彙。該研究員發現裡面包含大量安全資訊及機密，當中包括攝錄機設置地點、存放核武地點的巡邏頻率、守衛遇襲或遇上危險時的暗號、以及出入軍事重地的通關密語等。

報道引述美國空軍發言人指，美國空軍已得知是次事件，但強調美國國防部及空軍均沒有使用相關程式，但仍會調查這些程式是否有適當分享資訊。

事實上，這些線上字詞紀錄程式是背誦單字常用的工具，有許多相關的程式，如Cram、Quizlet和Chegg等。用家可在一面寫題目，然後再在背面寫答案，只要輸入關鍵字，就可以搜尋到資訊。

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責任編輯：曾曉汶