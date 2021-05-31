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【廣東限電】華南遇旱情廣東逾21市對企業有序限電　潤電華能股價平穩

當炒股 12:30 2021/05/31

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由於持續乾旱，廣東省河源市萬綠湖水位大幅下降，湖底泥土裸露（中新社4月圖片）

內地官媒報道，華南地區持續少雨逾半年後，面對電力需求持續旺盛，南方電網表示，雲南未入汛，水電供應有限，廣東全省21個地市已陸續啟動有序用電方案，雲南也在保障居民用電的前提下，對企業啟動有序用電方案。

廣東限電下，傳統電力股表現平穩，華潤電力 （00836） 半日跌0.8%，報9.94元，華能國際電力 （00902） 半日升0.4%，報2.77元。

上海電氣子企應收賬款普遍逾期 股價挫兩成、最壞情況損失83億元，可見【下一頁】

南方電網表示，今年累計統調發受電量已經達5029億千瓦時，按年增長23.68%，統調最高負荷達1.986億千瓦，而在此前的21日，全網最高負荷需求超過2億千瓦，廣東超過1.3億千瓦，創下歷史新高。

南方電網表示，目前廣東用電有很大一部分是來自雲南的水電，但進入5月以來，持續高溫少雨天氣，雲南的主力水電遲遲未入汛，而且雲南工業用電增長明顯，1至4月雲南的用電量按年增長31%，電力供應偏緊，出現缺口。目前，廣東全省21個地市已陸續啟動有序用電方案，雲南也在保障居民用電的前提下，對企業啟動了有序用電方案。

據內媒報道，浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南7省降雨量創1961年以來同期最少，廣東降雨量較往年同期偏少53.4%。

相關文章：

【業績│電力股】華潤電力去年純利增15%、末期息增17%　

編輯：麥德銘

港股 華能國際電力股份（00902） 華潤電力（00836） 廣東省 電力股 電力

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