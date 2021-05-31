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【好想去日本】日本農林水產輸港貨值大增3成　港人不惜硬食貴運費

商業 12:45 2021/05/31

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港人在疫情下無法訪日，反而刺激了對日本食物的需求。

香港人素來喜歡到日本旅遊，亦愛嚐日本食材。在疫情下無法訪日，反而刺激了對日本食物的需求。據日本的統計顯示，今年首季農林水產出口到香港的貨值按年大增34%，水果更以香港為主要目的地。

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據日經中文網報道，日本農林水產省的統計顯示，今年首季日本農林水產品的出口額為2553億日圓，按年升3成，升幅主要來自亞洲市場。出口到香港的貨值高達522億日圓（約36.9億港元），按年大增34%；出口額更高於中國（406億日圓）及台灣（289億日圓）。

港人有幾愛日本水果？

日本水果的出口增長更為明顯，主要出口的目的地包括香港及台灣。報道引述日前公布的貿易統計顯示，今年首4個月的士多啤梨出口量按年急增9成至1370噸；蜜瓜更飆升1倍至140噸。而出口量最多的蘋果亦按年增加7成至1.5萬噸。

有位於東京的蔬果批發商透露，由於航班減少，貨物運貨上漲平時的2倍。但香港等地的客戶表示即使運費拉高貨價，仍繼續落單購買，訂單不斷。同時，農曆新年期間，來自香港的訂單最為熱烈，特別是溫室種植的高價蜜瓜及士多啤梨。在4至5月份，訂單依然絡繹不絕，維持按年1.5至2倍的增速。

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責任編輯：葉泳珊

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