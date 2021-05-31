【疫市營商】Sony馬來西亞廠房推進自動化　冀將生産成本減7成

日本電子產品品牌索尼（Sony）以電視業務為重心。為推動品牌從産品設計至生產方面的競爭力，擬在馬來西亞廠房大力推進自動化，計劃２年後將生産成本降低7成。

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曰經新聞網報道，Sony在馬來西亞吉隆坡近郊的工廠引進了首條無人生産線，更陸續將其餘生産線更換成自動化。該企預料在工人完約後不再續簽，以分階段削減數千名員工，不過由於個別零部件生產程序較複雜，故仍需少量人手處理。



此外，Sony亦將在9月前關閉位於馬來西亞檳城州的音響設備工廠，把生産集中到電視工廠。在合併後，音響設備生産線也將採用自動化。Sony計劃，到2023年度將生産成本比2018年度減少7成。

事實上，在全球平板電視市場中，Sony市場率並不算太高。報道引述英國調查公司歐睿國際的統計顯示，在2019年，Sony僅佔該市場份額5.4％，排在第5位，仍落後於排在首位的韓國三星電子（18.7％）和第2位的LG電子（15.2％）。Sony是次的策略，將通過生産革新來鞏固業務基礎, 並研進一步將自動化生產技術應用至其他地區的生産基地。

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責任編輯：蘇穎琪