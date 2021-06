杯葛法網記招罰款12萬 大坂直美宣布退賽（第二版）

4屆大滿貫得主,美籍日裔網球選手的大坂直美早前宣布,因球手的心理健康問題遭忽視,她將在法網期間缺席所有記者會。大坂直美周日贏波後,一如預料無現身賽後記者會,法網賽會隨即宣布罰款1.5萬美元(約11.7萬港元)。四大滿貫賽會更警告,如屢次違反賽會要求,大坂直美可能被禁賽。大坂直美隨後宣布退出今屆法國網球公開賽。

(第二版新增大坂直美宣布退賽)

大坂直美(Naomi Osaka)周一(5月31日)發表聲明,宣布退出今屆法網,希望外界把關注重新回到網球比賽上。大坂直美表示,

「情況已經超乎我數天帖文時的想像或意圖,為賽事及其他選手的福祉著想,退賽是目前最好的決定,讓大家把焦點重新回到賽事之上

(This isn’t a situation I ever imagined or intended when I posted a few days ago, I think now the best thing for the tournament, the other players and my well-being is that I withdraw so that everyone can get back to focusing on the tennis going on in Paris.)