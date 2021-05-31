大坂直美缺席法網記招被罰11.7萬 或絕跡四大滿貫

4屆大滿貫得主，美籍日裔網球選手的大坂直美早前宣布，因心理健康問題將在法網期間，缺席所有記者會。大坂直美在周日贏波後，一如預料無現身賽後記者會，法網隨即宣布罰款1.5萬美元（約11.67萬港元）。四大滿貫賽會更警告，如屢次違反賽會要求，大坂直美可能被禁賽。

【Jacob Blake槍傷】美國體育界掀罷賽潮 大坂直美也退賽聲援 【下一頁】

大坂直美（Naomi Osaka）周日（30日）在首輪勝出後，一如上周三（26日）的聲言，缺席賽後的記者會。法網賽會發表聲明，就大坂直美的缺席罰款1.5萬美元。賽會希望大坂直美重新考慮決定，並表示未能處理大坂直美的心理問題。

聲明中，四大滿貫賽會指由於大坂直美不願意配合，決定聯合去信大坂直美，希望提供幫助，並指出持續違反協定將會面臨禁賽處分。四大滿貫賽會指出，參加賽事便有相關責任要肩負，大坂直美的行動必須會受處分，其他不願負責的球手亦會面臨相同處分。

大坂直美上周三在社交平台公布，由於心理健康問題，將不參與今屆法網的任何記者會，並希望所有產生的罰款，可以捐贈予相關心理健康慈善團體。

責任編輯：吳漢培