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大坂直美杯葛法網記招罰款12萬 再犯或遭四大滿貫禁賽

環球社會熱點 12:45 2021/05/31

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4屆大滿貫得主，美籍日裔網球選手的大坂直美早前宣布，因球手的心理健康問題遭忽視，她將在法網期間缺席所有記者會。大坂直美周日贏波後，一如預料無現身賽後記者會，法網賽會隨即宣布罰款1.5萬美元（約11.7萬港元）。四大滿貫賽會更警告，如屢次違反賽會要求，大坂直美可能被禁賽。

【Jacob Blake槍傷】美國體育界掀罷賽潮 大坂直美也退賽聲援 【下一頁】

大坂直美（Naomi Osaka）周日（30日）在首圈勝出後，一如上周三（26日）的聲言，缺席賽後的記者會。

法網賽會發表聲明，就大坂直美的缺席罰款1.5萬美元。賽會希望大坂直美重新考慮決定，並表示未能處理大坂直美的心理問題。

聲明中，四大滿貫賽會指由於大坂直美不願意配合，決定聯合去信大坂直美，希望提供幫助，並指出持續違反協定將會面臨禁賽處分。

四大滿貫賽會指出，參加賽事便有相關責任要肩負，大坂直美的行動必須會受處分，其他不願負責的球手亦會面臨相同處分。

大坂直美上周三在社交平台公布，由於球手的心理健康問題遭忽視，她將不參與今屆法網的任何記者會，

大家都不關心運動員的心理健康，很多時我參與所謂的記者會也是這樣，被記者問及一些已經問過無數次的問題，或是一些令我們產生自我懷疑的問題，我不會向懷疑我的人屈服。我見過很多運動員因在記者會失言而感到沮喪，這是一個攻擊運動員的環境。

大坂直美希望所有因為她杯葛記者會而產生的罰款，可以捐贈予相關心理健康慈善團體。

責任編輯：吳漢培

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