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約翰遜明年先度蜜月 政敵諷刺趕結婚為遮醜聞

環球社會熱點 12:22 2021/05/31

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英國首相約翰遜上周六（29日）與西蒙茲秘密結婚，僅得約翰遜及西蒙茲的親友受邀出席婚禮。英媒指約翰遜與西蒙玆暫時不會度蜜月，希望推遲至明年夏天。有英國工黨議員就諷刺約翰遜與西蒙玆突然結婚是為遮蓋近期的醜聞。

西蒙茲登龍門成首相夫人 早在英國政壇成名 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）婚禮當日在西敏主教座堂（Westminster Cathedral）迎娶西蒙茲（Carrie Symonds）。由於現時英國疫情限制，婚禮出席人數不得多於30人，受邀出席賓客包括雙方親友。

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據悉，由於目前仍有防疫限制措施，約翰遜與西蒙玆決定推遲度蜜月日期至明年夏天，希望屆時可以和更多親友一起慶祝。

約翰遜結婚的消息傳出後，多個政治人物都恭喜約翰遜夫婦，包括北愛爾蘭首席部長范愛玲（Arlene Foster）和英國就業及退休金事務大臣高翠玲（Therese Coffey）。

但工黨議員特里克特（Jon Trickett）就表示，約翰遜舉行婚禮是埋葬近期醜聞的好方法（a good way to bury this week’s bad news），諷刺約翰遜近期捲入前親信爆料和首相府裝修費等醜聞。

約翰遜與西蒙茲秘密結婚 首相府發布甜蜜婚禮照 【下一頁】

另外，英國政府原定於6月21日全面解除防疫限制，屆時將可恢復舉行大型活動，及無需再受社交距離限制。但約翰遜與西蒙玆在全面解封前低調成婚，令外界質疑是否因印度變種病毒蔓延，英國需要延期解封。

但英國負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）強調，政府尚未就解封計劃作出任何決定，敦促公眾等待政府在6月14日的公布。

責任編輯：鄭錦玲

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