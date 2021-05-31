【新冠疫苗】澳航推無限次搭飛機抽獎 鼓勵民眾打針

為加快遏止新冠肺炎疫情，全球多國均大力「谷針」，提供多項誘因鼓勵民眾接種新冠疫苗。澳洲航空宣布，7月起會為已接種疫苗的澳洲民眾推出航空優惠，包括機票折扣、現金劵，甚至10個超級大獎，得獎家庭可無限次乘搭澳洲航空。

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澳洲航空（Qantas）於上周推出「谷針」計劃，行政總裁喬伊斯 （Alan Joyce）透露更多相關計劃細節，將於7月起為已接種新冠疫苗人士推出抽獎及優惠。喬伊斯表示，澳洲航空打算為當地已接種疫苗者提供機票現金卷、機票折扣，以及10個超級大獎，讓所有州及領地都獲得最少一次中獎機會，永不落空。

喬伊斯指，超級大獎的得獎者可與最多3名家庭成員，於1年內無限次乘搭澳洲航空及捷星航空（Jetstar），而雅高酒店集團（Accor）亦會向中獎家庭提供100萬積分，用來換取酒店住宿費用。

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澳洲航空正研究抽獎計劃的落實細節，喬伊斯預料計劃會透過公司的應用程式啟動，所有已接種疫苗者、或於年底前接種新冠疫苗人士，均合資格參加。他同時亦呼籲其他澳洲企業效法其谷針措施，以鼓勵當地民眾接種疫苗。

喬伊斯承認，若澳洲民眾踴躍接種疫苗，提高疫苗接種率可為企業帶來「既得利益」，一旦加快開放邊境後，航空業將會最為受惠。

責任編輯：郭麗明