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【阿里巴巴旗下】Lazada總裁劉秀雲離職 2月曾傳跳槽抖音電商

新經濟追蹤 11:51 2021/05/31

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阿里巴巴旗下Lazada總裁劉秀雲宣布離職，將更多時間投入家庭。

外電報道，阿里巴巴 （09988） 旗下東南亞電商Lazada集團總裁劉秀雲宣布離職，Lazada表示，劉秀雲離職後會把更多時間投入家庭。劉秀雲是Lazada領導團隊關鍵成員，同時擔任官方商城LazMall負責人，劉秀雲在今年早些時候出任Lazada泰國CEO。

Lazada在聲明中稱，LazMall在她的領導下成為東南亞地區最大的綫上虛擬商城之一，感謝劉秀雲所作的諸多貢獻，希望她把更多時間投入家庭時一切順利。

阿里巴巴啟動「天貓618」　參與品牌達25萬個【下一頁】

Lazada自從被阿里巴巴收購後經歷頻繁的管理層變動，公司在去年7月任命李純為集團CEO，此後一直大力投資技術和物流。截至3月底財年，阿里巴巴國際商業零售業務收入按年增長42%，主要由Lazada和Trendyol帶動。

劉秀雲2020年從阿里巴巴調任Lazada，她原先是天貓服飾部門總經理，在她的領導下，天貓成為中國最大的服飾B2C在綫平台。成立9年的Lazada在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南開展業務。

馬雲據報將辭任湖畔大學校長 　未來或在校授課【下一頁】

今年2月曾有報道指，劉秀雲將於元宵節前後離職，跳槽至抖音的電商部門，惟其後阿里巴巴否認。

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編輯：陳健婷

 

港股 阿里巴巴－SW（09988） 東南亞 天貓

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