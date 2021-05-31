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【獨家專訪】小鵬汽車總裁：智動駕駛成差異化優勢　車廠未來一半盈利或來自軟件（圖集）

新經濟追蹤 12:00 2021/05/31

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【獨家專訪】小鵬汽車總裁：智動駕駛成差異化優勢　車廠未來一半盈利或來自軟件

內地三家美國上市電動車企中，小鵬汽車（美：XPEV）為當中最著墨自動駕駛優勢的企業，小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地接受本報獨家專訪時稱，旗下智能駕駛軟件XPILOT可體現公司的差異化優勢，相信未來車廠不止依賴賣車的銷售收入，軟件可逐步變成可觀利潤點，不排除日後來自軟件業務的利潤可佔小鵬汽車總利潤的五成。

顧宏地稱，小鵬汽車是市場上為數不多軟硬件一同研發的電動車公司，目前軟件業務佔小鵬汽車的毛利約10%，這個比例以後會繼續上升，相信軟件付費對盈利能力或變現模式都有很重要的影響。

他指出，軟硬合體研發將成為公司的差異化優勢，因現時很多汽車廠商需要依賴華為、百度等供應商提供軟件支持，產品的創新速度以及替換速度會更慢，汽車亦很難達至最佳的使用狀態和靈敏度，對車企而言，數據收集上亦有限制，系統升級的效率更低，限制打造更好的用戶產品。

圖看小鵬P7鵬翼版

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專訪全文，可收看【小鵬汽車：軟硬合體研發 成差異性優勢

小鵬汽車：小鵬P5累計訂單破萬 第四季開始交付、未來數月公佈售價，可見【下一頁】

自動或輔助駕駛功能漸成為車廠持續收入的來源。小鵬汽車今年首季首次確認XPILOT軟件收入，並指出公司去年6月累計交付2.3萬輛電動車P7，今年一月推出自研的XPilot 3.0，累計付費率超過2成。

小鵬汽車將自動駕駛服務按速度分為3類使用情況，包括在高速公路應用、城市路況的中速情景，以及停車場內極低速，小鵬已推出高速公路的輔助駕駛服務，並擬於本周推「停車場記憶泊車」。

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記者：梁安琪、麥德銘

美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 電動車 自動駕駛

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