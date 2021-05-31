丹麥情報單位助美監聽歐洲盟友 德法高層全中招

美國中央情報局前僱員斯諾登（Edward Snowden）曾爆料，指控美國竊聽德國總默克爾電話。事件引來歐洲國家關注，其後丹麥情報局展開內部調查。外國傳媒報道，最新調查發現丹麥情報部門曾協助美國監聽多名歐盟高層官員，當中包括德國、法國、瑞典等國官員。

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丹麥、德國及法國傳媒引述多名消息人士報稱，丹麥國防情報局（The Defence Intelligence Service ，簡稱FE）於2012年至2014年期間，協助美國國安局（NSA）監聽多名歐洲政客。收集情報對象包括德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國、瑞典及挪威官員。報道指，NSA通過丹麥通訊電纜，獲得歐洲政客短訊及電話通訊內容。

報道指，行動計劃名為「鄧哈默行動」（Operation Dunhammer），丹麥為計劃在哥本哈根以南的阿邁厄島（Amager）上，興建一個數據中心，儲存監聽系統通過海底電纜所收集的數據。除默克爾外，其過去兩名德國總理之位競爭對手，現任德國總統泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier），及社會民主黨人士Peer Steinbrück亦被監聽。

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德國、瑞典及挪威政府表示，媒體報道後才得知此事，暫未作出回應，法國總統辦公室拒絕回應事件。丹麥國防大臣布拉姆森（Trine Bramsen）僅表示，對盟友進行系統性攔截（systematic interception）是不可接受的。

責任編輯：李俊儀