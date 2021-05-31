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【華為禁令】美國聯邦通信委員會考慮擴大華為、中興禁令　禁止私人採購行為

科技 11:36 2021/05/31

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美國聯邦通信委員會近日再提出一項提案，考慮擴大目前涉及公共資金的禁令，禁止在美國移動網絡中，使用以私有資金購買的華為和中興的設備。

美國總統拜登早前宣布延續由前總統特朗普設下的行政命令，禁止美國企業使用被美國政府認定構成國家安全風險的企業，包括華為及中興等中國科企所生產的電信設備。美國聯邦通信委員會（FCC）近日再提出一項提案，考慮擴大目前涉及公共資金的禁令，禁止在美國移動網絡中，使用以私有資金購買的華為和中興的設備。

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外媒Mobile World Live報道指，FCC正呼籲擴大2019年通過的立法範圍的提案，阻止美國公司獲得在其網絡中使用華為或中興設備的許可，禁止對「不可信」的企業私人購買設備的行為。

事實上，FCC委員Brendan Carr早前就指出，雖然FCC去年通過一項規定，要求美國電信商移除、更換所有華為及中興通訊設備，但這項條文並未限制美國企業使用自家資金採購這兩家中企的電信設備，存在嚴重漏洞。他呼籲美國政府採取新政策，確保禁止華為和中興通訊設備進入美國電信網路，並確保絕無強迫勞動生產的電子設備進入美國。

不過與此同時，由於現時全球芯片正處於短缺狀態，早前就有營運商呼籲FCC，在設備替換的時間表上作出讓步。而且近日也有一項法案要求FCC停止審查或批准來自華為、中興、海能達、海康威視和大華科技的申請。

【終止合作】華為永別Leica鏡頭優勢？傳P50系列為告別作　由小米、Sharp、榮耀取代

責任編輯：曾曉汶

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