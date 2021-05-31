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【銀行股】滙豐出售美國業務 市場憧憬派息 仲入唔入得過?

股市 13:30 2021/05/31

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滙豐 （00005） 退出美國零售銀行業務，市場憧憬出售事項帶來派息，刺激近日滙豐股價拾級而上，不少散戶關注是否仍可吸納。獨立股評人盧嘉偉分析指，滙豐在美國市場征戰多年未成功，出售美國業務可謂「壯士斷臂」，而歐洲業務也「放出風聲」有意出售，以近期股價走勢可見，市場對滙豐出售歐美業務的方向受落，同時憧憬出售業務後有息派，基本層面上宜關注亞洲業務。盧嘉偉相信，今年滙豐的業績不會太差，在加息氣氛、經濟復甦主題下，有利其發展，料走勢持續向好。

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
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股票 滙豐控股（00005）

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