【銀行股】滙豐出售美國業務 市場憧憬派息 仲入唔入得過?

上一篇文章
【疫苗假】林鄭月娥、聶德權傳下午三時見傳媒 料落實公務員疫苗假
滙豐 （00005） 退出美國零售銀行業務，市場憧憬出售事項帶來派息，刺激近日滙豐股價拾級而上，不少散戶關注是否仍可吸納。獨立股評人盧嘉偉分析指，滙豐在美國市場征戰多年未成功，出售美國業務可謂「壯士斷臂」，而歐洲業務也「放出風聲」有意出售，以近期股價走勢可見，市場對滙豐出售歐美業務的方向受落，同時憧憬出售業務後有息派，基本層面上宜關注亞洲業務。盧嘉偉相信，今年滙豐的業績不會太差，在加息氣氛、經濟復甦主題下，有利其發展，料走勢持續向好。
同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
WhatsApp（9613 3819）
點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。