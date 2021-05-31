【電動車電池】贛鋒鋰業阿根廷設廠曾彈一成　寧德時代A股新高、曾毓群身家拋李嘉誠

▲ 贛鋒鋰業今早股價曾彈一成，公司為Tesla電池供應商之一

電動車電池中資股今早發力，贛鋒鋰業 （01772） 上周五公布，控股公司Minera Exar設計產能4萬噸電池級碳酸鋰的阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目，計劃於2022年中投產，目前有逾1000人在場工作，贛鋒鋰業今早股價曾大升一成，見114.5元，暫報111.4元、升7%，成交5億元。

贛鋒鋰業指，阿根廷項目中，鹽湖蒸發池已有充足的鹵水庫存可為項目產能爬坡提供保障，初步擬於2022年下半年擴建二期項目，額外提供不低於2萬噸電池級碳酸鋰當量，預計2025年投產。

贛鋒鋰業同時表示，由阿根廷胡胡伊省政府控制的礦業投資公司JEMSE，最新行使8.5% Minera Exar的B類股份期權，但相關B類股份無投票表決權，贛鋒子企仍有控制權。

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另外，內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）更創新高，最新報425.99元人民幣，升4%，成交49億元人民幣，總市值達9923億元人民幣。

寧德時代股價大升後，主要股東曾毓群於福布斯即時富豪榜上，財富單日增17億美元（約133億港元），最新估算達386億美元。曾毓群因早年經專才計劃取得香港居民身份，今年獲福布斯評為「香港首富」，最新財富較李嘉誠多出36億美元。

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編輯：麥德銘