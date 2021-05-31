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以色列反對派或組聯合政府 終結內塔尼亞胡統治

環球政治 11:01 2021/05/31

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以色列總理内塔尼亞胡已執政長達12年，但正面臨下台危機。極右政黨領袖貝内特與以色列第二大黨領袖拉皮德已同意籌組聯合政府，因此極有可能會終結内塔尼亞胡的統治。

內塔尼亞胡組閣失敗 以色列兩年或5次大選 【下一頁】

貝内特（Naftali Bennett）周日（30日）發表電視演説，表示他已經和以色列第二大黨 、中間派「未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）達成協議組建聯合政府，更稱要使國家避免陷入混亂及重回正軌。

雖然雙方只達成初步協議，外媒預計他們仍要就籌組聯合政府作進一步談判，但貝内特的宣布仍對内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）造成很大打擊。

貝内特發表演説數分鐘後，内塔尼亞胡隨即譴責貝内特，指對方製造世紀騙局（the scam of the century）。

哈馬斯擬提出兩項停火條件 以色列繼續進攻 【下一頁】

現年49歲的貝内特曾任以色列防長及教育部長。根據當地媒體報道，貝內特等人如成功籌組聯合政府，貝内特將會在頭兩年出任總理，而餘下兩年就會由拉皮德接替他出任總理。

如拉皮德在接下來3天内可與各黨達成協議，就可正式知會以色列總統里夫林（Reuven Rivlin），他有信心籌組新政府，議會就會正式投票表決。

據悉，如拉皮德順利籌組聯合政府，内塔尼亞胡很可能會在一周内下台。

以色列今年3月舉行國會選舉，內塔尼亞胡領導的右翼利庫德集團（Likud Party）及盟友未能取得過半數議席，也無法在本月5日的限期前與其他政黨成功組閣。里夫林其後授權拉皮德籌組新內閣。

責任編輯：鄭錦玲

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