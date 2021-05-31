西蒙茲登龍門成首相夫人 早在英國政壇成名

▲ 西蒙茲被指是約翰遜及後成功登上首相寶座的關鍵人物之一。

英國首相約翰遜周日（30日）與未婚妻西蒙茲秘密成婚，過程極為神秘，政府幕僚對此亦一無所知。雖然西蒙茲已經成為首相夫人，但外界對她認識不深，外媒蒐集眾多有關新首相夫人的資料，讓大眾更了解她。

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早在與約翰遜（boris Johnson）成為伴侶前，西蒙茲（Carrie Symonds）在英國政壇已小有名氣。西蒙茲在政治公關領域早已嶄露頭角，打進英國政界離地代表的Westminster Bubble，更在29歲時擔任保守黨通訊總監，成為此職位最年輕的擔任者。2018年時，西蒙茲更被選為英國政壇通訊領域的10大人物，僅次時任首相府通訊總監的吉布（Robbie Gibb）。

西蒙茲與約翰遜的戀情於2019年初開始浮現，當時眾多英媒報稱兩人已開始發展，遠在約翰遜成為保守黨領袖前。據悉，當時年僅33歲的西蒙茲是56歲約翰遜贏取保守黨領袖的關鍵人物之一，成功把約翰遜的形象改頭換面。

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然而，比起兩人2020年宣布訂婚，以及同年夏天迎來新生命，西蒙茲最初吸引英媒目光反而是2019年的一宗投訴。當時有鄰居報警稱，約翰遜與西蒙茲的家中傳出巨大爭吵聲。事件並未帶來太大影響，約翰遜隨後贏得大選，成為英國首相。

不過，對西蒙茲的爭議卻隨之而起，指控她過分干預首相府事務及理財不當。約翰遜前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）早前爆料，指控西蒙茲安插親友擔任政府要職。另外，亦有報道指西蒙茲花錢不手軟，巨資重新裝修首相府，使約翰遜叫苦連天，甚至曾向友人訴苦稱入不敷支。

責任編輯：吳漢培