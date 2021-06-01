【美團股價】美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價（附短片）

▲ 美團首季度虧損擴大，績後多家券商下調其目標價。

美團 （03690） 首季如預期在社區團購等新業務大力投資，致上季虧損擴大至39億元（人民幣，下同），績後多家大行下調美團目標價，惟美團股價未受累，績後首日股價彈升一成後，今日再高開0.7%，至上午近10時，升幅擴大至近5%，股價突破300元，暫報308.8元，成交額已超過36億元。

券商聚焦美團在社區團購等新業務的投資以及虧損，但美團首季主營業務穩固，創辦人、首席執行官王興更指，「美團優選」未來數年可能為美團帶來3億至4億新用戶。

美團目標價一覽

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大和資本稱，美團新業務分部收入增長較預期更高，主要得益社區團購業務「美團優選」的強勁勢頭，分部虧損亦低於該行預期。大和預期，美團在夏天前將進一步加大投資，預計美團優選在第二季將造成79億元的Non-GAAP經調整經營虧損，下調美團目標價至425元，維持「買入」評級。

美團首季經調整淨虧損39億符預期 「美團優選」基本完成全國覆蓋【下一頁】

野村表示，美團餐飲外賣業務自今年初以來已經終止所有具爭議的「二選一」行為，以符合反壟斷法要求，首季度穩固業績表明美團餐飲外賣並非依賴該競爭策略。為了更好保障騎手權益，美團下半年起將為100萬騎手購買工傷保險，預計將令每訂單配送成本在現時7至8元基礎上，額外增加0.05元，影響可控。

該行又指，美團首季度單美團優選的經營虧損就達到58億元，預計第二季度會再擴大至76億元，而令所有新業務的合計虧損達到103億元。野村將美團目標價由404元下調至346元，維持「買入」評級。

王興：美團優選未來數年或新增3至4億用戶 已設團隊配合反壟斷調查【下一頁】

花旗則指，美團短期監管風險雖然持續，但公司三大業務增長勢頭依然不錯，管理層重申未來數年額外增加3億至4億用戶的目標。花旗重申對美團「買入」評級，不過基於美團優選虧損，上調美團2022年經調整虧損預測至約67億元。

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記者：陳健婷