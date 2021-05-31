▲ 【ETF】港交所豁免固定收益貨幣市場ETF兩費用 主管：有利散戶參與

港交所 （00388） 公布，今日（5月31日）起寬免香港上市的固定收益及貨幣市場ETF的兩項費用，包括每宗交易0.5元的交易系統使用費，及每一結算參與者及每一結算機構參與者透過中央結算系統結算及交收的聯交所買賣或兩邊客買賣之應付的最低股份交收費用。現有安排下，港交所會向每宗經紀之間交易最低2元的交收費用，兩邊客買賣的最低交收費為1元，修例後會以0.002%（0.2基點）、0.001%計算。

港交所預計有29款ETF產品受惠新收費寬免，港交所交易所買賣產品主管羅博仁（Brian Roberts）接受本報訪問時稱，豁免費率以實際數額計，雖看似不明顯，但固定收益產品回報以數厘計算，費率對投資者回報有「不成比例的影響」。他以1,000元交易額為例，若不計算經紀佣金，一買一賣的基礎費用原先逾0.51%（51基點），修例後費用可降至1.94基點。

他表示，ETF發行商原先會以較大每手單位減輕費用對回報影響，豁免後會有更多空間降低入場門檻。

羅博仁訪問全文可看【港交所：固定收益等ETF入場費料降 散戶更易入場】

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編輯：麥德銘