【港股市況】恒指半日跌146失守二萬九　滙豐突挫3%穿50關、友邦跌近4%失守100元、美團反彈7%（不斷更新）

美國股市上周五造好，31日為美國陣亡將士紀念日，美股周一美股休市。內地官媒接連刊文指人民幣升勢過急，試圖為人民幣降溫，惟人民幣中間價續升，今日報6.3682兌1美元，較上交易日升176點子，創2018年5月17日以來最高。內地5月官方製造業採購經理指數（PMI）略遜預期，港股今早先升後跌。

圖看焦點股份

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【12：05】恒指半日跌146點﹐半日收報28979點，失守兩萬九。廣東疫情升溫，短期能否通關成疑，友邦 （01299） 半日跌4%，午收99.05元，跌穿100元；滙豐 （00005） 半日跌2.8%﹐午收46.35元，失守50元關口。美團 （03690） 業績符預期，反彈逾7%，午收284.4元。新股中原業 （09982） 午收2.6元，較招股價3元跌13.3%。康希諾 （06185） 半日升6.8%，午337.8元。

【12：00】恒指中午跌145點失守二萬九。

【11：39】滙豐 （00005） 突挫逾3%﹐失守50元﹐暫報49.25元，拖累港股跌幅擴大，跌穿2萬9﹐最新報28961點，跌164點。

【11：35】贛鋒鋰業 （01772） 今早股價曾大升一成，見114.5元，暫報113元、升8.5%，成交7.4億元。

贛鋒鋰業上周五公布，控股公司Minera Exar設計產能4萬噸電池級碳酸鋰的阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目，計劃於2022年中投產，目前有逾1000人在場工作。

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【11：10】快手 （01024） 股價繼續尋底，現跌3.6%﹐最新報193.2元，盤中低見191.6元，創上市新底。

文旅部此前指，針對部分網絡音樂平台、直播平台、短片平台涉嫌提供違規網絡音樂產品，當局已集中約談主要相關平台，部署開展為期3個月的網絡音樂產品集中自查清理工作。

【10：43】廣東疫情升溫，多家內地航空公司因應廣東省新冠肺炎疫情變化及最新管控措施，發布客票退改簽，涉及廣州機場、深圳機場和佛山機場航班。內航股下跌，東航 （00670） 跌3.8%﹐最新報3.51元；南航 （01055） 跌5.8%，最新報5.2元；國航 （00753） 現跌5.3%，最新報6.12元。

【10：25】內地過去一日新增27宗新型肺炎確診個案，其中20宗是在廣東的本土病例，本港與內地通關再增添變數，友邦 （01299） 跌3.8%，最新報99.3元，成交額11.8億元，失守100元關口。

【10：21】滙豐 （00005） 下跌，現跌1.8%，最新報49.9元，失守50元關口。

【10：16】中原建業 （09982） 首日掛牌股價潛水，該股一度低見2.4元，較上市價3元低兩成，最新報2.73元，較上市價3元低9%，一手（2000股）帳面蝕540元。

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【10：13】百融雲創 （06608） 擬斥不超過3.88億元回購股份，該股現升逾7%，最新報21.2元。百融雲創於3月31日上市，上市至今股價累跌近4成

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【10：05】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，最新報284.4元，其他科技股跟升，騰訊 （00700） 現升逾1.1%、京東 （09618） 現升2.8%，最新報290.4元；阿里巴巴（009988）升0.9%。

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【09：48】美團 （03690） 上周五公布，首季經調整淨虧損39億人幣，符市場預期，三大業務收入全部倍升，社區團購「美團優選」完成全國覆蓋，股價反彈逾半成，最新報280.4元，升5.7%。

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【09：42】上海電氣 （02727） 股價今早急跌超過兩成，盤中低見1.99元，最新報2.03元，跌19.8%，成交8014萬元。

上海電氣昨公布，持股40%的上海電氣通訊技術應收賬款普遍逾期，存在大額應收賬款無法收回的風險，為減少損失，上電通訊已向上海法院提起訴訟，法院已受理，涉案的應收帳款本金合共4.12億元人民幣，將對上電本期利潤或未來利潤存不確定性，最極端可造成83億元人民幣損失。

【09：36】恒指高開後轉跌。內地過去一日新增27宗新型肺炎確診個案，其中20宗是在廣東的本土病例，其餘7宗由境外輸入。金沙 （01928） 跌2.8%、銀娛 （00027） 跌2.5%。

【09：20】恒指今日高開101點，報29225點。

【09：15】人民幣中間價創逾3年最高，報6.3682兌1美元，升176點子，創2018年5月17日以來最高。

【人民幣】官媒接連出口術圖遏人民幣升勢

【09：12】台股早段升0.5%。

【09：09】內地5月官方製造業採購經理指數（PMI）回落至51，按月下跌0.1，亦略為低於上月及市場預期。

【08：15】日本股市初段下跌0.2%；南韓股市亦偏軟。

【07：45】上海電氣子公司應收賬款普遍逾期 最壞情況可導致83億元損失

【07：35】【案中案】抵押協鑫新能源股份疑被斬倉 保利協鑫：已報警

【07：30】美國通脹數據超預期，但市場憧憬華府規模6萬億美元的預算案將提振經濟，美股上周五收市全線上升。道指收報34,529點，升64點；標指收報4204點，升3點或0.08%；納指收報13748點，升12點或0.09%。港股ADR則個別發展。

總結5月份， 道指升1.94%； 標普500指數升0.55%， 兩者均連續第四個月上升。納指結束過去6個月升勢， 5月跌1.53%。

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責任編輯：吳敏芳