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【港股市況】內地5月PMI略低於預期、人幣中間價續創3年高　恒指轉跌、廣東新增20宗本土病例濠賭股跌

股市 09:43 2021/05/31

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美國股市上周五造好，31日為美國陣亡將士紀念日，美股周一美股休市。內地官媒接連刊文指人民幣升勢過急，試圖為人民幣降溫。惟人民幣中間價續升，今日報6.3682兌1美元，較上交易日升176點子，創2018年5月17日以來最高。

【09：48】美團  （03690）  上周五公布，首季經調整淨虧損39億人幣，符市場預期，三大業務收入全部倍升，社區團購「美團優選」完成全國覆蓋，股價反彈逾半成，最新報280.4元，升5.7%。

【美團業績】美團首季經調整淨虧損39億符預期 「美團優選」基本完成全國覆蓋（第二版）

【美團業績】王興：美團優選未來數年或新增3至4億用戶 已設團隊配合反壟斷調查

【09：42】上海電氣 （02727） 股價今早急跌超過兩成，盤中低見1.99元，最新報2.03元，跌19.8%，成交8014萬元。

上海電氣昨公布，持股40%的上海電氣通訊技術應收賬款普遍逾期，存在大額應收賬款無法收回的風險，為減少損失，上電通訊已向上海法院提起訴訟，法院已受理，涉案的應收帳款本金合共4.12億元人民幣，將對上電本期利潤或未來利潤存不確定性，最極端可造成83億元人民幣損失。

【09：36】恒指高開後轉跌。內地過去一日新增27宗新型肺炎確診個案，其中20宗是在廣東的本土病例，其餘7宗由境外輸入。金沙 （01928） 跌2.8%、銀娛 （00027） 跌2.5%。

【09：20】恒指今日高開101點，報29225點。

【09：15】人民幣中間價創逾3年最高，報6.3682兌1美元，升176點子，創2018年5月17日以來最高。

【人民幣】官媒接連出口術圖遏人民幣升勢

【09：12】台股早段升0.5%。

【09：09】內地5月官方製造業採購經理指數（PMI）回落至51，按月下跌0.1，亦略為低於上月及市場預期。

【08：15】日本股市初段下跌0.2%；南韓股市亦偏軟。

【07：45】上海電氣子公司應收賬款普遍逾期　最壞情況可導致83億元損失

【07：35】【案中案】抵押協鑫新能源股份疑被斬倉　保利協鑫：已報警

【07：30】美國通脹數據超預期，但市場憧憬華府規模6萬億美元的預算案將提振經濟，美股上周五收市全線上升。道指收報34,529點，升64點；標指收報4204點，升3點或0.08%；納指收報13748點，升12點或0.09%。港股ADR則個別發展。

總結5月份， 道指升1.94%； 標普500指數升0.55%， 兩者均連續第四個月上升。納指結束過去6個月升勢， 5月跌1.53%。

 

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責任編輯：吳敏芳

ADR 經濟 指數 港股ADR 恒生指數 美股 人民幣 美國 標準普爾500指數 通脹

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