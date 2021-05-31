▲ 【人民幣】官媒接連出口術圖遏人民幣升勢

人民幣走強，上周兌美元一舉突破6.4關口，官媒近日接連發文，試圖為人民幣降溫。繼新華社引述人行前官員表示，人民幣升「現時的快速升值不可持續」 ；人行旗下的《金融時報》亦刊登文章，指未來有四大因素可能推動人民幣貶值是不容忽視 ，包括聯儲局退出量寬、美國強勁復甦令資金回流等，提醒市場不能忽視。

人民幣滙價越6.4創3年新高 專家料升浪未完最牛睇5.6【下一頁】

新華社引述原人行調查統計司長盛松成表示， 人民幣過快升值或已出現超調，未來不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢，因為美國經濟下半年有望全面反彈，美元或隨之走強；中美息差由去年的大幅擴闊轉向收窄，熱錢湧入趨勢或有所收斂；人民幣升值無法抵消大宗商品價格上漲，更不能藉人民幣升值來抑制大宗商品的供需及投機行為；況且人民幣滙率超調是短期投機行為，無法持續。

他指出，今年以來人民幣升值2.9%，近期美滙指數處於90上下的相對低位，鑑於美國經濟復甦速度快過歐洲及日本，美滙指數再下行的可能性較小；人民幣兌美元滙率理應會相對平穩。

人行旗下的金融時報同日發文評論，指未來可能推動人民幣貶值的四大因素不能忽視。這四大因素分別為：（1）美國聯儲局退出量化寬鬆貨幣政策；（2）美國經濟強勁復甦帶動美元走強；（3）全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復；（4）美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

文章指出，若美國未來通脹持續，聯儲局很有可能收緊貨幣政策，資金從新興市場大幅回流美國，包括中國在內的新興市場貨幣將面臨明顯貶值壓力，需要警惕。未來美國聯儲局退出寬鬆貨幣政策，有可能刺破資產泡沫，刺激全球市場避險情緒升溫，進而推升美元指數，拉低非美貨幣。

相關文章：【人幣定存】中資行鬥搶人民幣 1年定存息最高2.6厘

聯儲局確認退市討論 人民幣升勢再下一城

編輯：吳敏芳