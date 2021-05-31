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【疫苗接種】金管局據報或敦促銀行業提供兩天有薪打針假

Hot Talk 08:37 2021/05/31

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【疫苗接種】金管局據報或敦促銀行業提供兩天有薪打針假

政府傳落實讓公務員可享「打針假」，公務員接種新冠疫苗後，將享有薪假期，每接種一劑，便有一天有薪假期。另外，《蘋果日報》報道，金管局擬透過銀行公會向會員銀行發出通告，建議銀行界劃一給予已完成接種疫苗的員工，兩天有薪預防接種假期。

發展商捐千萬樓鼓勵打針　其他企業又有何「谷針」大計？【下一頁】

報道指，「打針假」不會視作員工病假計算。由於接種假期牽涉具體操作仍待商討，實際起動時間尚待確定。報道又稱，由於不少銀行都實施在家工作及公司上班的混合模式，故要組織逾百名員工集合總行大樓，預約團體上門打針，實際操作並不容易。

信和華置推1080萬凱滙單位作疫苗抽獎　包買樓稅、辣招稅【下一頁】

金管局發言人不評論具體內容，但稱鑑於銀行在經濟體系中扮演關鍵角色，並考慮到提升疫苗接種率有助經濟復蘇及保持香港國際金融心競爭力，該局早前發出通告，鼓勵銀行採取措施，便利有意接種疫苗的員工安排接種，其後該局亦一直就此事與銀行業保持溝通，冀能鼓勵更多從業員接種。

金管局余偉文：香港接種疫苗比率遜紐倫星　成金融中心發展隱憂【下一頁】

張宇人﹕飲食業界擬為已打針市民提供7折優惠　7月起開始、為期兩個月【下一頁】

相關文章：【豁免強檢】證監會：金融機構高層完成接種2劑疫苗　抵港可豁免強制檢測

【豁免強檢】政府容許完成接種疫苗高層免強檢　HSBC滙豐：歡迎措施

編輯：吳敏芳

經濟 香港金融管理局 疫苗 有薪假 香港 銀行

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