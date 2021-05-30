【樓市現象】買家蜂擁入市 戶戶逾千萬太古城5月錄50宗成交 創2013年初後8年新高

本地疫情有望「清零」，當局已與內地展開有關通關的討論，市場預期通關後樓市或再升溫，過去兩周買家入市意欲更高漲，置業剛需強勁，其中港島籃籌屋苑，戶戶樓價逾千萬元的太古城，本月成交非常暢旺。

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美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，太古城5月迄今錄得50宗成交，已超過4月全月錄得的44宗。按統計，創出2013年3月份後的8年單月新高，交投暢旺，而該行在剛過去週末促成一個實用面積1,114平方呎單位的成交，議價後以2,538萬元市價承接。

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吳肇基指，該行剛促成太古城春櫻閣中層H室單位，實用面積約為1,114平方呎，三房連套房間格，屬屋苑內的優質放盤，原業主於去年5月放盤叫價約為3,000萬元，近期減至2,600萬，而剛再多減62萬元，終以2,538萬元成交，折合實用呎價約為22,783元，屬市場價格。



原業主於1991年4月份以約285萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約2,253萬元，物業大幅升值約8倍。

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記者：陳詠妍