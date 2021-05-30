  • 30°C
香港時間 : 2021530日 (日) 23:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】買家蜂擁入市 戶戶逾千萬太古城5月錄50宗成交 創2013年初後8年新高

股樓投資 23:44 2021/05/30

分享：

本地疫情有望「清零」，當局已與內地展開有關通關的討論，市場預期通關後樓市或再升溫，過去兩周買家入市意欲更高漲，置業剛需強勁，其中港島籃籌屋苑，戶戶樓價逾千萬元的太古城，本月成交非常暢旺。

【大學生筍工】騰訊請渠道拓展員 深圳工作月薪最高達6.8萬元 有學士學位就可申請，詳情【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

美聯物業高級分區營業經理吳肇基表示，太古城5月迄今錄得50宗成交，已超過4月全月錄得的44宗。按統計，創出2013年3月份後的8年單月新高，交投暢旺，而該行在剛過去週末促成一個實用面積1,114平方呎單位的成交，議價後以2,538萬元市價承接。

【樓市現象】新一輪白居二買家湧現 天水圍錄首宗成交 天富苑3房418萬沽出，詳見【下一頁


吳肇基指，該行剛促成太古城春櫻閣中層H室單位，實用面積約為1,114平方呎，三房連套房間格，屬屋苑內的優質放盤，原業主於去年5月放盤叫價約為3,000萬元，近期減至2,600萬，而剛再多減62萬元，終以2,538萬元成交，折合實用呎價約為22,783元，屬市場價格。


原業主於1991年4月份以約285萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約2,253萬元，物業大幅升值約8倍。

【筍盤推介】區內指標新地屋苑 客廳夠大好實用 業主減價15萬放售，詳情【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

成交 物業 樓價 疫情 放盤 太古城

下一篇文章

【虛擬貨幣】英警方突襲「大麻農場」 發現竟是貨幣礦場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折