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【開市9點半】美團料社區團購可吸4億新用戶　今早出爐中國官方製造業PMI

股市 06:45 2021/05/31

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（1）港股首季業績期告終，美團  （03690）  上周五公布，首季經調整淨虧損39億人幣，符市場預期，三大業務收入全部倍升，社區團購「美團優選」完成全國覆蓋。本周一首先聚焦今早9點公布的中國官方製造業PMI，觀察內地製造業增長勢頭。另外，美股今日假期休市一天，美國周五將公布非農就業數字，市場預期增65萬人。

【本周數據】聚焦中國5月官方製造業PMI、美國5月非農就業　預期增至65萬人

【美團業績】王興：美團優選未來數年或新增3至4億用戶 已設團隊配合反壟斷調查

即睇開市9點半重點：

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（2）拜登上周五推出6萬億美元預算案，料短期令美國債務大幅增加，以為拜登減低不平等、重建基礎設施等計劃提供資金。

【美國經濟】拜登6萬億美元預算 企業利得稅增至28%

（3）女股神失光環？「科技股女股神」Cathie Wood旗下8隻ETF今年5月全部錄得淨流出，累計流出18.9億美元，為今年最多

（4）本港近一個月「清零」，證監會上周五刊指引，指金融機構高層完成接種2劑疫苗，抵港可豁免強制檢測。

【豁免強檢】證監會：金融機構高層完成接種2劑疫苗　抵港可豁免強制檢測

【豁免強檢】政府容許完成接種疫苗高層免強檢　HSBC滙豐：歡迎措施

（5）凱滙抽獎單位傳在超高層。

【疫苗抽凱滙】凱滙抽獎單位傳座落47樓　位於超高層

（6）信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業  （00127） 捐千萬樓後，坊間還有哪些疫苗抽獎活動？

【疫苗抽獎一覽】發展商捐千萬樓鼓勵打針　其他企業又有何「谷針」大計？（不斷更新）

（7）阿里巴巴  （09988）  旗下阿里雲完成新一輪組織升級，將細分為18個行業部門。

【阿里雲】張建鋒：阿里雲不用價格戰做低水平競爭、組織升級並非應對同行競爭

（8）開通數碼渠道後，恒生銀行  （00011） 首季商業客增1.4倍。

【遙距開戶】恒生商業客遙距開戶擴至5名股以東以內公司　首季商業客增1.4倍

（9）內地二手消費電子產品交易和服務平台，萬物新生集團擬赴美上市。

【新股IPO】萬物新生集團擬赴美上市　或成中概股ESG第一股　曾獲京東、快手投資

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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