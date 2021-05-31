【聯想集團】CFO黃偉明：雲服務IT基礎設施分部有機會在新財年達至收支平衡

聯想集團 （00992） 執行副總裁兼首席財務長黃偉明表示，公司雲服務IT基礎設施分部的盈利能力提高，收入較去年增長超過70%，預計在新一財年的第三或第四季度，該業務能夠達至收支平衡，不過增長速度未必能夠超越上一財年的數據，但仍能維持雙位數增長。

聯想全年多賺77%創新高，管理層預計，現有芯片庫存未能滿足市場【下一頁】

環球數字轉型需求增加，導致芯片短缺情況持續。黃偉明回應指，公司的商業模式有較大優勢，本身有60%的產品由自己工廠生產，因此與終端供應商的關係非常好，而供應鏈的運營效率亦較競爭對手更高。

現時5G產品生產增加，被問及5G芯片短缺問題是否有影響，他表示，現時5G產品的生產，最大短缺未必是5G芯片，可能是一些低成本的原件，公司會考慮使用其他零件代替，會繼續提升供應鏈運營效率。

另外，聯想在過去幾個季度，將附加服務作為業務發展重點之一，而今年公司一直在為附加服務建立新訂單管道，提高已安裝設備的滲透率。黃偉明表示，公司順應行業趨勢，近期組建方案服務業務集團，主要專注於附加服務、運維服務以及行業智能項目。他指，新業務是公司戰略上的轉移，相信該新業務具有高增長價值，預計新一財年會較主營業務的增長速度快兩倍。

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記者：梁安琪