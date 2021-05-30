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【本周數據】聚焦中國5月官方製造業PMI、美國5月非農就業　預期增至65萬人

股市 22:20 2021/05/30

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港股首季業績期告終，美團 （03690） 上周五公布，首季經調整淨虧損39億人幣符預期，三大業務收入全部倍升，而社區團購「美團優選」完成全國覆蓋。外圍方面，美國總統拜登上周五推出6萬億美元預算案，料短期令美國債務大幅增加，以為拜登減低不平等、重建基礎設施等計劃提供資金。

本周一（31日）是美國陣亡將士紀念日，美股將休市一天。本周宜聚焦中國官方製造業PMI、美國非農就業報告等數據。

中國5月官方製造業PMI周一早上公布，觀察製造業市場增長勢頭是否觸頂，市場估計該數據為51.2；周二（1日）為中國5月財新製造業PMI；周三（2日）數位聯儲局官員將發表講話，及聯儲局褐皮書將公布，市場繼續留意聯儲局對通脹前景和縮減購債的措辭變化。

周四（3日）將迎來「小非農」美國5月份ADP就業數據，市場預計將新增就業70萬人。同日，美國將公布首次申領失業金人數，上周續創疫情以來最低，以及美國5月ISM非製造業PMI數據，市場預計將從4月的62.7提升至63。

周五（4日）焦點落在美國5月份非農就業報告，市場預期非農就業人口將增加65萬人，上月為26.6萬遠遜市場百萬預期。另外，失業率料從6.1%下降至5.9%。

相關文章：【美國經濟】拜登6萬億美元預算 企業利得稅增至28%

【美團業績】王興：美團優選未來數年或新增3至4億用戶 已設團隊配合反壟斷調查

編輯：區嘉俊

美股 拜登 失業率 PMI 通脹 褐皮書 非農就業 美國聯儲局

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