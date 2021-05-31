【理財通】中銀：香港提供不同幣種、主題理財產品具吸引力　上季財管收入急升50%

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，香港可以通過理財通，向內地投資者提供不同幣種及投資主題的產品選擇。（陳永康攝）

跨境理財通盛傳7月正式啟動。中銀香港 （02388） 個人金融及財富管理部總經理陳文表示，內地居民儲蓄率高，加上在低息環境下資金更需要出路，相信香港通過提供多元幣種、不同投資主題的產品，對內地投資者有一定吸引力。

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陳文受訪時指，目前跨境業務已佔有一定比例，並已累積50萬名南向客戶。因應業務增長，未來會持續增加前線銷售人員規模，目前中銀共有約1,000名營銷員工。

中銀：上季財富管理收入按年大增50%

他又透露，今年第一季的財富管理收入按年升50%，相關的新資金更大增60%，反映客戶在低息環境下投資需求更大。

內地監管機構5月刊發諮詢文件，理財通暫定總額度1,500億元人民幣，並設有個人額度100萬元人民幣。

展望理財通初期熱度，陳文指具體仍然要視乎合資格產品範圍、市況、客戶風險胃納等多個因素，他又以本地人民幣存款規模比喻，相信發展過程需時，以100萬個人初步額度而言，「或者未來兩、三年發展會加快」。

世銀研究：內地居民儲蓄率45% 遠超香港的25%

他引述世界銀行研究指，內地居民儲蓄率高達45%，遠高於香港的25%，足見內地居民累積大量財富。而且，大灣區整體的保險滲透率只有6%，同樣遠低於香港的18%及成熟市場平均的10%，他預期隨着未來區內人員往來轉趨密切，將衍生不同的金融需求。

港人北上投資方面，陳文稱由於中港利率不同，預期港人會較偏好高收益產品為主。

中銀2019年推出「開戶易」便利港人開設內地銀行帳戶，並在去年加入以香港手機號碼開戶及綁定功能。

陳文指，單計今年3月份，「開戶易」的戶口數目就較去年同期上升36%。

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