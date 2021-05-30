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【虛擬貨幣】英警方突襲「大麻農場」 發現竟是貨幣礦場

環球政經 21:10 2021/05/30

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英國西米特蘭地區警方，早前突襲一個懷疑大麻農場，竟發現所謂大麻農場，竟然是虛擬貨幣礦場。最後查出該礦場偷取了，價值幾千英鎊的電力。

【加密貨幣】摩根大通CEO用大麻比喻比特幣 警告買家要「當心」【下一頁

較早前警方收到綫報，該處有不尋常的人員出入，而電綫、抽氣系統分布情況，亦而大麻農場類似。因此派出無人機往上空偵察，偵測出大量熱能農場上空產生，肯定該處為大麻農場。警方因而派員突襲，進入設施後，原來預計的一片綠色，變成大約100部礦機，規模為西米特蘭地區第二大。

突襲時無人在設施中，暫未有人被捕，但扣留了全部礦機。在英國以電腦掘礦絕對合法，但該礦場從地區主電纜中，偷取了價值數千英鎊的電力。

涉誤民眾投資比特幣簡單 英國禁止一則比特幣廣告刊登【下一頁

掘取虛擬貨幣，除了買礦機所需成本，其中最大支出為冷卻礦機所需能源，有人甚至在北極冰原上興建礦場，省卻冷卻費用。如果偷取電力，就可忽視電力成本，難怪會鋌而走險。

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撰文 : 龍瑞成

北極 電力 虛擬貨幣 英國

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