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【違約危機】上海電氣子企應收賬款普遍逾期　股價挫兩成、最壞情況損失83億元

股市 09:41 2021/05/31

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上海電氣子公司應收賬款普遍逾期　最壞情況可導致83億元損失

上海電氣 （02727） 股價今早急跌超過兩成，最新報2.05元，跌19%，成交6660萬元。上海電氣周日公布，持股40%的上海電氣通訊技術應收賬款普遍逾期，存在大額應收賬款無法收回風險，為減少損失，上電通訊已向上海法院提起訴訟，法院已受理，涉案的應收帳款本金合共4.12億元（人民幣，下同），將對上電本期利潤或未來利潤存不確定性，最極端可造成83億元損失。

上海電氣稱，董事會和管理層將採取一切可行的措施和手段，盡最大努力減少損失。

上海電氣分拆子公司在科創板上市，詳見【下一頁】

上電指，自4月底起，陸續發現上電通訊的應收帳款普遍逾期，其客戶均發生不同程度的欠款行為，因此已向法院提起訴訟。截至5月30日，上電通訊應收賬款餘額為86.72億元，賬面存貨餘額為22.3億元，在商業銀行的借款餘額12.52億元，公司向上電通訊提供的股東借款金額合計為77.66億元，均存在重大損失風險。

截至去年底，上電對上電通訊的股東權益賬面值為5.26億元，若上電通訊出現應收賬款無法收回、存貨無法變現等重大損失，將導致上電權益投資全額損失，從而減少淨利潤5.26億元；另加上因上電通訊可能無法償還公司向其提供的股東借
款77.66億元，上述極端情況下，最終可能對公司淨利潤造成83億元的損失。

上交所已向上電下發監管函，督促公司妥善處置風險事項、合規履行訊息披露義務。

相關文章：【私有化】上海電氣溢價68%私有化上海集優涉11億元

相關文章：【阿里雲】張建鋒：阿里雲不用價格戰做低水平競爭、組織升級並非應對同行競爭

 

港股 上海證券交易所 上海電氣（02727）

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