【阿里雲】張建鋒：阿里雲不用價格戰做低水平競爭、組織升級並非應對同行競爭

▲ 阿里雲稱不用價格戰做低水平競爭，組織升級並非應對同行競爭

阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲早前完成新一輪組織升級，阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，阿里雲組織升級後將更多服務團隊下沉至行業和區域，從行業層面看，阿里雲不能通過價格戰做低水平競爭，要做數字化中的先進生產力。

張建鋒昨日在阿里雲峰會中透露，組織升級後，阿里雲細分為18個行業部門，由行業總經理負責做行業數字化創新，同時區域化服務成重點，公司細分16個區域，任命16個分公司總經理，負責區域的本地化運營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態。

被問及組織升級是否為應對同行競爭對手的策略，張建鋒表示，阿里雲並不是跟競爭對手競爭，而是和未來競爭，更加關注客戶數字化轉型需求強烈時，阿里雲是否有相應的解決方案。

另外，張建鋒表示，目前各行各業的數字化轉型升級剛剛開始，例如金融行業是部分系統上雲，並沒有全系統替換到雲，而中國製造業上雲的比例亦較低，相信雲計算未來多年仍能維持高速增長。

他又引述數據指，中國IT（資訊科技）的開支有不足50%投入在雲上，而全球IT開支在雲上的比例達55%，因此雲計算方面，中國IT從開支上看，仍有很大空間。

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記者：梁安琪