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【疫市營商】豪華汽車銷量反彈　勞斯萊斯重啟高規格訂製服務　全面由車主設計

商業 12:00 2021/05/31

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豪華汽車需求自去年底從低位反彈，今年首季各個品牌的訂單量亦急增。

隨著疫苗接種，人們憧憬經濟活動可回復正常。豪華汽車需求自去年底從低位反彈，今年首季各個品牌的訂單量亦急增。乘著市場恢復之勢，勞斯萊斯（Rolls-Royce）亦重啟最高規格的訂製部門「Coachbuild」，滿足車主需求。

【疫市營商】涼茶舖永生堂堅守傳統「前舖後煲」　第二代靠新形象及新品吸引年輕人（多圖）

據法新社報道，新冠肺炎疫情期間，豪華汽車的銷售額錄得雙位數跌幅。報道引述市場研究公司Jato Dynamics 的分析師Felipe Munoz指，高價汽車銷量下跌並非因目標客群收入減少而「手緊」，而是他們未能外出，故擱置買車計劃。因此，隨著疫情緩和，該些品牌如林寶堅尼、法拉利及勞斯萊斯的生意額迅速反彈。

以法拉利為例，由於工廠因疫情停工，去年銷量下挫1成至9,119輛；但今年卻受惠於品牌推出首部混能超級跑車SF90 Stradale 及Monza的需求熾熱，導致訂單量創新高。法拉利期望今年的出貨量可達到10,000輛的目標。另外，林寶堅尼今年首季的出貨量亦按年急增25%，較2019年亦增加22%。

勞斯萊斯重推高級客製化

豪華汽車市場恢復，勞斯萊斯（Rolls-Royce）今年的產量亦全滿，同時品牌亦乘勢重啟車廠最高規格的訂製部門「Coachbuild」，估計每隔2年才會推出一款訂製汽車。該汽車品牌行政總裁Torsten Müller-Ötvös 指，客戶將會密切參與每個設計及工程的步驟。

雖然以往勞斯萊斯亦有訂製部分，例如按客戶要求的塗漆，但今次Coachbuild 卻是提供完全訂製的車身。除了底盤、車身比例為固定外，全車幾乎能完全依據消費者的要求而生產。勞斯萊斯上周更推出僅得3輛的客製化新車「Boat Tail」，車體後方採用豪華遊艇甲板的概念，有傳每輛索價2500萬美元。（約1.94億港元）。

勞斯萊斯上周更推出僅得3輛的客製化新車「Boat Tail」

【疫後新常態】女性將為東南亞的電子商務市場　增加2600億美元收入

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責任編輯：葉泳珊

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