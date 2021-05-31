【英國王室】哈里瞓著無聽電話 僅早外界知阿爺死訊1個鐘

▲ 哈里梅根因熟睡無聽電話，所以哈里最多只是早外界1小時得知菲臘親王死訊。

哈里王子脫離英國王室後，與夫人梅根移居美國加州。哈里王子祖父菲臘親王今年4月去世，外媒指當時大使館曾致電哈里家中，想即時向哈里梅根報告菲臘親王死訊。但哈里梅根因熟睡無聽電話，所以哈里最多只是早外界1小時得知菲臘親王死訊。

點解哈里瞓著無聽電話？

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菲臘親王（Prince Philip）4月9日早上於英國溫莎堡離世，享年99歲。由於英格蘭和加州有8小時的時差，加州當時仍是淩晨時分，哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）仍在入睡。

英媒指白金漢宮已隨即通知美國駐倫敦大使館，使館於加州當地淩晨3點前後多次致電哈里家中，希望與哈里取得聯繫卻不果。使館隨即要求加州當地的警長辦公室登門尋找哈里夫婦。

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警方隨即派人前往哈里寓所，才能成功叫醒哈里並讓他聯絡大使館。由於白金漢宮是於英國當地中午12點（相等於加州當地淩晨4點）發聲明公布菲臘親王死訊，因此哈里最多只是較公眾早1個小時得知死訊。

英媒指英國王室當時急切希望通知哈里，就是為了避免哈里經媒體報道才得知祖父死訊。哈里其後飛回英國奔喪，於4月17日出席菲臘親王喪禮送別祖父。

責任編輯：鄭錦玲