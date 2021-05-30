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巴西多個城市示威要求總統下台 不滿政府抗疫表現（多圖）

環球社會熱點 20:08 2021/05/30

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巴西多個城市有民眾不滿政府抗疫表現，舉行示威要求現任極右總統博索納羅下台，部分城市更有警察出動催淚彈驅散示威者。據悉，巴西參議院委員會正調查博索納羅抗疫政策。有巴西民意調查發現，博索納羅支持率跌至僅24%，創上任以來新低。

兩大巴西球星接種新冠疫苗 尼馬：願全球可以打 【下一頁】

半島電視台報道，巴西上周六（29日）最少16個城市舉行示威，要求巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）辭職下台，包括首都巴西利亞（Brasilia）、東北部的薩爾瓦多（Salvador）、東南部的好景市（Belo Horizonte）等。其中里約熱內盧（Rio de Janeiro）已約有1萬名民眾參與遊行。

當地傳媒指，雖然當地民眾都憂慮疫情期間舉行大型抗議活動，將增加傳播風險，但最終仍有大量人現身參與示威。其中，巴西東北部城市累西腓（Recife）的示威發生警民衝突，警察曾投擲催淚彈及發射橡膠子彈驅散民眾，有人頭部受傷。

巴西部分城市示威情況

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據悉，博索納羅因政府抗疫不力而備受批評。巴西參議院委員會正對博索納羅政府抗疫措施進行調查。內容包括是否未能確保疫苗供應、誇大未經證實藥物功效、向實行抗疫措施的地區領袖施壓等。博索納羅上周重申，不會實行全國性封城措施。

巴西拒進口俄羅斯疫苗 稱無證據顯示安全 【下一頁】

民調機構Datafolha的民調結果顯示，博索納羅支持度只有24%，創下他上任以來新低。民調更指有49%的巴西民眾支持彈劾博索納羅，但亦有46%民眾反對，未見明顯差距。亦有調查發現，博索納羅主要對手、前巴西左翼總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）民望不斷上升，若宣布參選明年總統選舉或會勝出。

責任編輯：李俊儀

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