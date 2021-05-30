【豁免強檢】證監會：金融機構高層完成接種2劑疫苗　抵港可豁免強制檢測

▲ 證監會上周（28日）刊發指引，批准持牌法團的高層完成接種疫苗14日後，可基於工作需要來港或出外後回港豁免強制檢疫。

證監會上周（28日）刊發指引，指特首根據法例容許金融機構指定高層人士，完成接種2劑新冠疫苗14日後抵港豁免強制檢疫。指引又訂明每間持牌機構的豁免上限，每個月最多只可以申請豁免2名由香港出發及回港的高層，另加每月2名由外國抵港的高層，即每月最多4名高層抵港可以豁免強制檢疫。

根據證監會引指要求，合資格人士須為持牌法團內現職全球或區域性職位、而且離港目的是管理集團其他區域事務的回港高層。至於由外國抵港的合資格人士，則須為金融機構內的全球或區域主管，而來港純粹是出於管理持牌法團事務的高層。

金管局總裁余偉文稱 香港接種率威脅金融發展｜詳見【下一頁】

證監會：若違反每人罰款5,000元 最多監禁6個月

金融機構須在合資格人士出發或抵港前至少5個工作日，經電郵方式向證監會提出申請。申請成功者，將會收到由財庫局發出的電子授權信，信上將會列明獲豁免人士的名字、出入境日期，以及豁色強檢所適用的條件或要求。

證監會又要求豁免強制檢測人士，同時帶備電子授權信、離境前陰性病毒檢測結果，以及新冠疫苗接種紀錄。

在抵港後，豁免強制檢疫人士仍然需要嚴格遵守授權信列明的條件，只可以參與已獲批的活動，離開指定隔離酒店或住所。持牌法團亦須保留豁免強檢的來港高層在港的日程，以及期間曾經接觸的人士；並要求豁免檢疫人士出外必須乘搭點對點的交通工具。

若持牌法團違反以上條件，有關人士將會被立即送往檢疫中心，接受21日強制檢疫。一經定罪，每人最多罰款5,000元及監禁最多6個月。

相關文章：

【廣州疫情】廣州全市暫停培訓機構線下教育及校外託管 「早茶群組」逾10人染疫

【香港疫情】台灣將香港調整至低風險地區 即日起生效

編輯：趙穎妍