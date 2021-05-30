【遙距開戶】恒生商業客遙距開戶擴至5名股以東以內公司　首季商業客增1.4倍

▲ 恒生指，遙距開戶服務現已惠及所有在香港成立的獨資、合夥業務以及有限公司。

恒生銀行 （00011） 去年底首階段推出服務予獨資或一人有限公司透過數碼渠道開立商業綜合戶口，帶動今年首季成功開立戶口的商業客戶數目較去年同期增加1.4倍。恒生稱，將進一步擴闊商業客戶遙距開戶服務至涵蓋5名股東或以內的公司，同時在遙距開戶服務的範圍內增設電子簽署功能。

恒生指，遙距開戶服務現已惠及所有在香港成立的獨資、合夥業務以及有限公司，而有關人士（包括股東、董事以及授權簽署人士等）亦由一人擴展至不多於5名香港身份證持有人，讓企業和中小企可隨時「無接觸開戶」，毋須預約及親臨商務理財中心，減省等候時間。

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恒生指，符合資格的客戶在提交所需文件﹑完成實時電子身份驗證及電子簽署後，最快5個工作天即可成功開立恒生商業綜合戶口，亦可在開戶過程中同步申請恒生商業e-Banking、支票簿、自動櫃員機、自動化電話理財以及支薪等服務。企業在遙距開戶時更可使用全新電子簽署功能，毋須於開戶後再到商務理財中心作親身簽署便可享用多元化的銀行服務和功能。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，正積極研究將電子簽署更廣泛地應用於其他商業銀行服務，並進一步為中小企和初創企業提供更多元化的戶口服務。

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