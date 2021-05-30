【疫市營商】電商平台友和YOHO瞄準東南亞　夥拍Buyandship締雙贏

▲ 發揮香港IT產品集散地優勢 友和YOHO搶攻東南亞市場

開拓電商是零售業務大趨勢，亦有本地電商平台蓄勢進軍海外。主售電子產品的電商平台「友和YOHO」近期開拓東南亞市場，冀把握香港的電子產品流通速度快、物流集中的優勢，並夥拍本地集運平台Buyandship，借助其物流網絡實現海外拓展。

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自2013年創立的友和，其創辦人及行政總裁胡發枝指出，設立之初已一直設有讓海外顧客消費的選項，惟過往海外推廣成績不彰。他指出，海外買家購物每次要付昂貴物流費用，加上海關程序，平台要逐張單處理，成本上亦有一定負擔。但他認為，香港向來在電子產品市場上有聲譽，外地亦認同經香港商家所購入的產品較為可信，「東南亞當地經銷商動作較慢，反觀香港是貨品集散地」，他一直相信其平台具開拓東南亞的潛力。

▲ 友和創辦人及行政總裁胡發枝（圖右）與Buyandship聯合創辦人李兆倫兩人強調，無論電商平台或物流業務，走出香港均有發展前景，相信今次聯乘證明跨行業的本地初創合作，可帶來雙贏。（湯炳強攝）

至近一兩年，區內電商發展蓬勃，加上平台本地業務亦更趨成熟，他在與Buyandship接觸後，相信藉其物流網絡可解決之前的銷售難題，最終決定正式開拓海外銷售業務。據了解，現時友和網站的海外顧客，可以在購物後選用Buyandship的集運服務，將貨物由香港送至當地。Buyandship聯合創辦人李兆倫補充，這形式與本地集運商將海外貨品運回香港的形式正好逆轉，但因其平台亦正開拓海外，兩平台亦可各自向現有會員宣傳對方服務，相信合作可帶來雙贏，「海外物流費用亦一如正常集運，由購物的客人負責，友和只需負擔本地派送至香港集運倉的成本。」

友和的計劃涉約10個東南亞市場，他透露，現時平台58萬個註冊用戶，有0.14%來自東南亞，預期日後會上升至2%。他續指，兩企早前曾展開為期一個月的測試，來自東南亞的定單量已急升10倍，反應最佳市場為新加坡與菲律賓，受當地歡迎的電子產品，包括美容儀、智能手機、可攜式空氣淨化器等。他預期，今年友和的海外業務，將為平台貢獻約5%的銷售收入。

加強售後體驗 選項收費透明

疫情爆發之後電商生意大增。胡發枝表示，其電商平台今年首4月錄得高雙位數增長，但他強調，港人早已開始習慣網購，疫情僅加速此趨勢。他透露，其平台上現時有2.3萬項SKU（Stock Keeping Unit，最小存貨單位），去年以來，定單平均總額由1,270元上升至逾1,400元，「消費者適應網購，亦開始願意購買單價較高的貨品」。他補充，去年最令人驚喜的貨品是跑步機，疫情爆發以來已售出逾5,000部。

▲ 友和的電商網站，有不少熱心用家留下產品與購物體驗評價。（網站截圖）

他認同本地愈來愈多電商平台湧現，連資本較雄厚的財團亦加入戰團，但強調現時競爭問題不算大，而其平台將繼續以電子產品與電器為主，但未來「想做得更加深入」。他認為，傳統電器的銷售商在顧客互動方面有不足，而綫上平台在送貨、預約安裝、售後服務等各方面，有力改進，「售後體驗是客戶體驗重要一環，希望藉平台的數據與資源提升它。」

記者： 周俊霖