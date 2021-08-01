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【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 16:54 2021/08/01

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本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

5000元電子消費券的第一期2000元，即日起陸續到手。越來越多商場、商戶把握電子消費券商機，陸續推出不同優惠，催谷消費。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！

【5000元消費券】電子消費券懶人包　幾時可登記＋適用範圍？（附登記網址）

【8月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
莎莎 限定產品88折。 截至8月2日
MAC 購買1件面部彩妝產品，輸入優惠碼【FACEDUO】，第二件面部彩妝以外的產品可享半價。 截至另行通知
阿布泰國生活百貨 阿布泰100元現金券買20張，送多2張。 截至8月8日

【7月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
UGOMALL 於結帳前輸入優惠碼[UGO10OFFLS]，即可享全單9折。 截至8月31日
中電 凡購買任何電器產品折實滿$2000，輸入限定優惠碼[summer100]，即可享有$100折扣優惠。 截至8月31日
卓悅 人氣潮流美妝護膚品低至5折。 截至另行通知

【7月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Citistore 將軍澳店舉行「泳裝夏水禮」，部分產品可享折上折優惠。 截至8月2日
The Cheesecake Factory 所有件裝芝士蛋糕可享半價優惠。 截至7月30日
豐澤 夏日快閃優惠高達42折。 截至7月31日

【7月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Citistore 將軍澳店舉行「泳裝夏水禮」，部分產品可享折上折優惠。 截至8月2日
The Cheesecake Factory 所有件裝芝士蛋糕可享半價優惠。 截至7月30日
豐澤 夏日快閃優惠高達42折。 截至7月31日

【7月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
LISSOME  於網店使用推廣碼【KALONGNO1】即可享有85折。 截至8月8日
EMPHASIS 網店夏日限定優惠，飾品低至65折，香港本地更享免運費。 截至另行通知
PUMA 網店期間限定，減價貨品3件再5折。 截至另行通知

【7月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
PRECISION1 現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。 截至另行通知
SHISEIDO 現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。 截至7月31日
Fila 凡於網店購買2件貨品，額外9折。 截至7月29日

【7月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
PRECISION1 現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。 截至另行通知
SHISEIDO 現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。 截至7月31日
Fila 凡於網店購買2件貨品，額外9折。 截至7月29日

【7月25日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
adidas 凡於官網購買指定減價運動及originals系列產品，購買三件可享折上6折，購買四件或以上更享折上5折。 截至7月30日
H&M 門市和網店設有夏季大減價，指定款式低至3折。 截至另行通知
759阿信屋 「11週年慶」期間指定產品有限時優惠，今期有售價8.9元的湖池屋Pride薯片。 截至7月29日

【7月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Logitech 夏日大激賞，多款產品有「即買即送」優惠，可送限定禮品。 截至7月31日
莎莎 精選面膜優惠，100元3件。 截至7月31日
眼鏡88 新客戶購買2盒或以上1-DAY ACUVUE DEFINE系列彩妝隱形眼鏡，即可獲贈200元一田超市現金劵。 截至8月31日

【7月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
千色 夏日購物祭，店內貨品額外9折、小家電額外95折。 截至8月1日
豐澤 夏日IT數碼電玩節，低至48折。 截至9月14日
FRESH 官網購物$500輸入推廣碼【JER】可獲fresh x 柳應廷《自然肌感物語》明信片及紅茶酵素精華水40ml。 截至另行通知

【7月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Giordano  網店精選印花T-shirt $35/件起，指定短褲低至$49/條。 截至7月28日
日本藥妝激安殿堂 網店新會員即送$50代碼，買滿$300即減$50。 截至另行通知
超級直銷城 網店限時優惠，精選貨品低至2折 截至另行通知

【7月19日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
GU 年度夏末優惠，例如居家服由179元減至99元。 截至7月22日
百老匯 現選購指定型號Surface Pro 7，低至73折。 截至另行通知
ZARA 網站上設有減價貨品，例如羅紋針織開襟衫由359元減至79元。 截至另行通知

【7月18日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
Citistore 店內全場貨品9折，小家電額外95折。 截至8月1日
Art Piece SKOCKTAIL產品9折。 截至8月31日
周生生 黃大仙新店推出電子互動求籤祈福遊戲，有機會獲產品折扣優惠及限定福袋。 截至另行通知

【7月15日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
bossini 網店低至4折，買滿500元額外減50元。 截至另行通知
adidas 官網買指定減價鞋款2對額外6折，3對或以上額外5折。 截至7月17日
歐化傢俬 Summer Sale大量歐洲高級傢俬低至5折。 截至7月18日

【7月13日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
L'OCCITANE 買正價產品，可以9折加購環保補充裝。 截至7月19日
Origins 選購任何2件面膜產品，輸入優惠碼【CLEAR】，即享黑鑽潔淨面膜。 截至另行通知
Home Square 香港家居折，精選貨品低至1折，可優先留貨。 截至7月16日

【7月12日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
Francfranc 官網設有一周指定貨品優惠，輪入優惠碼「JUL40」，即可獲低至6折優惠。 截至7月21日
FILA 官網設有「Summer Essentials」優惠，指定貨品低至5折 截至另行通知
759阿信屋 今期勁荀推介多款貨品設優惠，包括新登場的無骨日式炸雞件，兩件售32.9元。 截至7月25日

【7月11日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
L'OCCITANE 買正價貨品即可以9折加購環保補充裝。 截至7月19日
豐澤 網店限定夏日電器展，精選家電、廚電低至47折。 截至7月18日
卓悅 線上線下同步快閃，包括面膜、護手霜、男士護膚精華等。 截至7月14日

【7月8日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
PUMA 網店減價貨品$199起， 2件再9折。 截至另行通知
Doughnut 網店超過400款背囊及袋款特價中，多款熱賣款式低至4折發售。 截至另行通知
Crocodile 網店買滿$800減$100；買滿$1200減$200；買滿$1600減$300。 截至另行通知

【7月7日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期
OUT OF COLOURS 凡於網站訂製價值320元的唇膏服務，輸入優惠碼「SUMMER50」減50元。 截至另行通知
adidas 凡於網店購物3件或以上的正價貨品設有7折優惠。 截至7月11日
SHISEIDO 凡於網店購買正價產品滿680元或以上，可額外獲贈價值630元的SHISEIDO炫光粉霜胭脂及美透白護膚組合。 截至7月15日

【7月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
莎莎 於網店購買2件CUREL精選產品，可享8折優惠。 截至7月8日
雀巢 MÖVENPICK經典派對多件裝雪糕，85折優惠。 截至另行通知
貓犬工房 全店低至7折。 截至7月21日

【7月5日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Dyson 網店限時大減高達$800，憑DBS信用卡即可折上再折。 截至7月14日
SKECHERS 指定減價貨品2件额外7折。 截至另行通知
G2000 多款西裝西褲1折發售。 截至另行通知

【7月4日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
ORIGINS 輸入優惠碼【VFACE】，以體驗價380元購買全新升級瘦面綠精華30ml。 截至7月11日
Bambo Nature 嬰兒環保紙尿片低至半價。 截至7月12日
The Modern Arcade 購買3件服裝貨品以上，可獲8折優惠。 截至另行通知

【7月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
豐澤 網店舉行「涼浸浸迎夏日」優惠，精選產品低至35折。 截至7月4日
時間廊 登記成為新會員，購物滿1000元，額外再減50元。 截至另行通知
123 by Ella 全場買4送1，消費滿100元，即送環保袋1個。 截至7月4日

【6月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
SOGO 銅鑼灣店設國際男士服飾展，精選貨品低至2折。 截至7月5日
UNIQLO 網店男、女、童裝短褲減價，低至59元起。 截至另行通知
實惠 「消費券雙倍賞」早鳥推廣，傢俬、家品最高減1500元。 截至另行通知

【6月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Giordano 網店獨家優惠，全店至少半價。 截至7月7日
Charment 全場歐洲品牌男女裝低至1折，由80元起。 截至7月28日
HKTVmall 土瓜灣站新店全場現貨95折。 截至7月3日

【6月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
運動家 PUMA指定正價貨品1件8折，減價貨品2件或以上額外7折。 截至7月12日
Casablanca 夏日專門店感謝祭，全場床品低至1折起 。 截至7月4日
允記 女生喜愛運動系列有折，另買任何貨品滿700元送冰感運動毛巾。 截至另行通知

【6月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
雅芳婷 年度盤點清貨，全場床品低至2折起。 截至7月4日
bossini 網店多款貨品低至半價，指定貨品買2送1，滿$500減$50。 截至另行通知
Market Place App首推年度限定感謝祭，設$1搶購專區低至1折。 截至7月22日

【6月24日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
759阿信屋 Samlip解凍即食韓式泡芙2件優惠價32元。 截至6月27日
Reebok 購買3件指定減價貨品7折，4件或以上6折。 截至6月30日
Zalora 優惠低至一折，消費金額最高顧客，更有機會獲1萬元回贈。 截至6月30日

【6月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
豐澤 品牌設有網店限定的品牌勁賞週，指定產品如Anker低至66折。 截至6月29日
GU 品牌設有年度夏日優惠，例如迷你裙由149元減至129元。 截至6月24日
Francfranc 網店上購買3件或以上商品，輸入優惠碼「SALE5」，可獲額外5%折扣。 截至另行通知

【6月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Uniqlo 於官方網店買滿100元並以PayMe付款，輸入優惠碼【UNIQLOPAYME10】，即可減10元。 截至7月18日
莎莎 購買香水產品滿500元，即可享9折。 截至7月2日
大昌食品 網站多款飲品、冷盤小食優惠低至8折。 截至6月30日

【6月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Giordano 網店獨家優惠，精選家居服低至半價。 截至6月27日
實惠Pricerite 新會員可於手機App搶購5元「維他檸檬茶250ml（6包裝）」，送全單門市自取。  截至6月25日
Under Armour 網店舉行季末促銷活動，部分貨品低至6折。 截至另行通知

【6月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Dyson 網店五週年，獨家優惠達 $1,800。 截至6月25日
Levi's 官網產品低至半價。 截至另行通知
Chevignon 網店夏日勁減優惠低至兩折。 截至另行通知

【6月17日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
UNIQLO 會員週優惠，多款男、女、童裝服飾低至39元起。 截至6月24日
H&M 網店門市同步推夏季大減價，男、女、Divided及童裝指定款式低至半價。 截至另行通知
HKTVmall 推出「電器勁抵DEAL」，精選電器低至半價，買1件額外95折，2件額外92折。 截至7月14日

【6月16日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Marathon Sports 官網舉行6日快閃優惠，T裇低至79元，波鞋低至199元。 截至6月20日
L'OCCITANE 購物淨額滿800元，輸入優惠碼【FITNESS】，可獲PURE Fitness 7天通行證（2人同行）。 截至6月25日
黑白 到指定商戶購買黑白濃滑經典奶茶，累積消費滿99元或以上，可獲30元Deliveroo電子現金劵。 截至6月17日

【6月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
adidas 官網買指定減價產品4件或以上，額外享5折優惠。 截至6月17日
馬拉松 官網年中慶典低至4折，買滿888元減68元。 截至6月27日
Pandora 官網夏日優惠低至半價，包括串飾、手鍊、耳環等。 截至6月27日

【6月14日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
允記 購買PUMA指定T-SHIRT，可享249元2件優惠。 截至另行通知
Calvin Klein 香港官網服飾及飾品低至7折優惠。 截至6月30日
白蘭氏 買任何白蘭氏雞精或CS-4蟲草雞精2盒，即享9折。 截至6月20日

【6月10日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
莎莎 凡購買Dr.Jart+產品滿300元，減30元。 截至6月17日
UNY 於eShop購買家品或寵物用品滿600元，輸入優惠碼【SHOP100】，即減100元。 截至6月14日
百佳 易賞錢客戶於百佳網店或百佳APP網上消費，輸入優惠碼 【ESHOP】，即享95折。 截至6月17日

【6月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
FILA 官網春夏服飾低至6折。 截至另行通知
Levi's 指定產品3折起。 截至另行通知
Under armour 官網購買outlet產品，輸入優惠碼「ESS21」3件享85折 、5件7折 、8件6折。 截至另行通知

【6月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
adidas 官網設有折扣優惠，指定產品7折或85折。 截至另行通知
德國寶 網站設有限時優惠，指定產品有折扣，例如移動座地式冷氣機由4,800元減至3,840元。 截至另行通知
Francfranc 網站內部份商品設有優惠，例如FRAIS手提風扇168元減至151元。 截至另行通知

【6月7日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
萬寧 官網舉行年中感謝祭，包括精選產品買一送一。 截至6月24日
collect point 全線減價，部分貨品更低至4折。 截至另行通知
Logitech 全場貨品6折起，包括滑鼠、鍵盤、耳機等。 截至7月4日

【6月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
L'Oréal Paris 官網買滿$400、$700或$1080，可自選皇牌正裝贈品。 截至另行通知
Crocs 網站買滿$900輸入優惠碼「NEW100」減$100；滿$1200輸入優惠碼「NEW200」減$200。 截至另行通知
ARTE MADRID 網站outlet產品低至8折。 截至另行通知

【6月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
MICHAEL KORS 官網精選手袋服飾低至半價。 截至另行通知
HOME+ 網站推一系列$1、$10、$20的產品。 截至6月6日
MUJI 精選服飾、家居及個人護理用品低至7折。 截至6月27日

【6月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
SKECHERS 網店兩對或以上額外再7折。 截至另行通知
Salad 網店正價貨品一件88折 、兩件8折、三件75折。 截至另行通知
Cath Kidston 網店限時2件產品85折。 截至6月7日

【6月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
759阿信屋 今期「勁筍推介」包括OVATION16支骨法式羊架，2件低至538元。 截至6月13日
中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【summer100】，可享100元折扣優惠。 截至8月13日
精工 於專門店購買精選錶款，可獲6折優惠。 截至另行通知

【5月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
b+ab 網店產品低至7折起。 截至另行通知
馬拉松 註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。 截至另行通知
SABON 官網購買正價貨品享88折優惠。 截至另行通知

【5月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
IKEA PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。 截至6月16日
Royal Canin 精選貓狗食品額外88折。 截至6月3日
Bobbi Brown 選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。 截至另行通知

【5月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。 截至6月30日
豐澤 豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。 截至6月1日
裕華 網店購物享額外9折優惠。 截至本月31日

 【5月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
FILA 感謝周內產品低至5折，指定商品2件再9折。 截至5月30日
Kiehl's 網上獨家購物套裝，保濕紓緩護膚套裝買2件送4件。 截至另行通知
MAC 現凡購買任何4件掃具，輸入優惠碼【BRUSH40】，即享6折優惠。 截至另行通知

 

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