【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【法拉利】法拉利兩款新跑車 竟用iPhone 12 Pro Max拍片宣傳？（有片）
5000元電子消費券的第一期2000元，即日起陸續到手。越來越多商場、商戶把握電子消費券商機，陸續推出不同優惠，催谷消費。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【電子消費券】首期消費券本周日到手 Tap & Go、Alipay用戶要留意！
【5000元消費券】電子消費券懶人包 幾時可登記＋適用範圍？（附登記網址）
【8月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|莎莎
|限定產品88折。
|截至8月2日
|MAC
|購買1件面部彩妝產品，輸入優惠碼【FACEDUO】，第二件面部彩妝以外的產品可享半價。
|截至另行通知
|阿布泰國生活百貨
|阿布泰100元現金券買20張，送多2張。
|截至8月8日
【7月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UGOMALL
|於結帳前輸入優惠碼[UGO10OFFLS]，即可享全單9折。
|截至8月31日
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿$2000，輸入限定優惠碼[summer100]，即可享有$100折扣優惠。
|截至8月31日
|卓悅
|人氣潮流美妝護膚品低至5折。
|截至另行通知
【7月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Citistore
|將軍澳店舉行「泳裝夏水禮」，部分產品可享折上折優惠。
|截至8月2日
|The Cheesecake Factory
|所有件裝芝士蛋糕可享半價優惠。
|截至7月30日
|豐澤
|夏日快閃優惠高達42折。
|截至7月31日
【7月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Citistore
|將軍澳店舉行「泳裝夏水禮」，部分產品可享折上折優惠。
|截至8月2日
|The Cheesecake Factory
|所有件裝芝士蛋糕可享半價優惠。
|截至7月30日
|豐澤
|夏日快閃優惠高達42折。
|截至7月31日
【7月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|LISSOME
|於網店使用推廣碼【KALONGNO1】即可享有85折。
|截至8月8日
|EMPHASIS
|網店夏日限定優惠，飾品低至65折，香港本地更享免運費。
|截至另行通知
|PUMA
|網店期間限定，減價貨品3件再5折。
|截至另行通知
【7月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|PRECISION1
|現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。
|截至另行通知
|SHISEIDO
|現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。
|截至7月31日
|Fila
|凡於網店購買2件貨品，額外9折。
|截至7月29日
【7月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|PRECISION1
|現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。
|截至另行通知
|SHISEIDO
|現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。
|截至7月31日
|Fila
|凡於網店購買2件貨品，額外9折。
|截至7月29日
【7月25日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|凡於官網購買指定減價運動及originals系列產品，購買三件可享折上6折，購買四件或以上更享折上5折。
|截至7月30日
|H&M
|門市和網店設有夏季大減價，指定款式低至3折。
|截至另行通知
|759阿信屋
|「11週年慶」期間指定產品有限時優惠，今期有售價8.9元的湖池屋Pride薯片。
|截至7月29日
【7月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Logitech
|夏日大激賞，多款產品有「即買即送」優惠，可送限定禮品。
|截至7月31日
|莎莎
|精選面膜優惠，100元3件。
|截至7月31日
|眼鏡88
|新客戶購買2盒或以上1-DAY ACUVUE DEFINE系列彩妝隱形眼鏡，即可獲贈200元一田超市現金劵。
|截至8月31日
【7月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|千色
|夏日購物祭，店內貨品額外9折、小家電額外95折。
|截至8月1日
|豐澤
|夏日IT數碼電玩節，低至48折。
|截至9月14日
|FRESH
|官網購物$500輸入推廣碼【JER】可獲fresh x 柳應廷《自然肌感物語》明信片及紅茶酵素精華水40ml。
|截至另行通知
【7月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店精選印花T-shirt $35/件起，指定短褲低至$49/條。
|截至7月28日
|日本藥妝激安殿堂
|網店新會員即送$50代碼，買滿$300即減$50。
|截至另行通知
|超級直銷城
|網店限時優惠，精選貨品低至2折
|截至另行通知
【7月19日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|GU
|年度夏末優惠，例如居家服由179元減至99元。
|截至7月22日
|百老匯
|現選購指定型號Surface Pro 7，低至73折。
|截至另行通知
|ZARA
|網站上設有減價貨品，例如羅紋針織開襟衫由359元減至79元。
|截至另行通知
【7月18日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|Citistore
|店內全場貨品9折，小家電額外95折。
|截至8月1日
|Art Piece
|SKOCKTAIL產品9折。
|截至8月31日
|周生生
|黃大仙新店推出電子互動求籤祈福遊戲，有機會獲產品折扣優惠及限定福袋。
|截至另行通知
【7月15日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|bossini
|網店低至4折，買滿500元額外減50元。
|截至另行通知
|adidas
|官網買指定減價鞋款2對額外6折，3對或以上額外5折。
|截至7月17日
|歐化傢俬
|Summer Sale大量歐洲高級傢俬低至5折。
|截至7月18日
【7月13日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|L'OCCITANE
|買正價產品，可以9折加購環保補充裝。
|截至7月19日
|Origins
|選購任何2件面膜產品，輸入優惠碼【CLEAR】，即享黑鑽潔淨面膜。
|截至另行通知
|Home Square
|香港家居折，精選貨品低至1折，可優先留貨。
|截至7月16日
【7月12日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|Francfranc
|官網設有一周指定貨品優惠，輪入優惠碼「JUL40」，即可獲低至6折優惠。
|截至7月21日
|FILA
|官網設有「Summer Essentials」優惠，指定貨品低至5折
|截至另行通知
|759阿信屋
|今期勁荀推介多款貨品設優惠，包括新登場的無骨日式炸雞件，兩件售32.9元。
|截至7月25日
【7月11日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|L'OCCITANE
|買正價貨品即可以9折加購環保補充裝。
|截至7月19日
|豐澤
|網店限定夏日電器展，精選家電、廚電低至47折。
|截至7月18日
|卓悅
|線上線下同步快閃，包括面膜、護手霜、男士護膚精華等。
|截至7月14日
【7月8日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|PUMA
|網店減價貨品$199起， 2件再9折。
|截至另行通知
|Doughnut
|網店超過400款背囊及袋款特價中，多款熱賣款式低至4折發售。
|截至另行通知
|Crocodile
|網店買滿$800減$100；買滿$1200減$200；買滿$1600減$300。
|截至另行通知
【7月7日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|OUT OF COLOURS
|凡於網站訂製價值320元的唇膏服務，輸入優惠碼「SUMMER50」減50元。
|截至另行通知
|adidas
|凡於網店購物3件或以上的正價貨品設有7折優惠。
|截至7月11日
|SHISEIDO
|凡於網店購買正價產品滿680元或以上，可額外獲贈價值630元的SHISEIDO炫光粉霜胭脂及美透白護膚組合。
|截至7月15日
【7月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|莎莎
|於網店購買2件CUREL精選產品，可享8折優惠。
|截至7月8日
|雀巢
|MÖVENPICK經典派對多件裝雪糕，85折優惠。
|截至另行通知
|貓犬工房
|全店低至7折。
|截至7月21日
【7月5日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Dyson
|網店限時大減高達$800，憑DBS信用卡即可折上再折。
|截至7月14日
|SKECHERS
|指定減價貨品2件额外7折。
|截至另行通知
|G2000
|多款西裝西褲1折發售。
|截至另行通知
【7月4日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ORIGINS
|輸入優惠碼【VFACE】，以體驗價380元購買全新升級瘦面綠精華30ml。
|截至7月11日
|Bambo Nature
|嬰兒環保紙尿片低至半價。
|截至7月12日
|The Modern Arcade
|購買3件服裝貨品以上，可獲8折優惠。
|截至另行通知
【7月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|網店舉行「涼浸浸迎夏日」優惠，精選產品低至35折。
|截至7月4日
|時間廊
|登記成為新會員，購物滿1000元，額外再減50元。
|截至另行通知
|123 by Ella
|全場買4送1，消費滿100元，即送環保袋1個。
|截至7月4日
【6月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|SOGO
|銅鑼灣店設國際男士服飾展，精選貨品低至2折。
|截至7月5日
|UNIQLO
|網店男、女、童裝短褲減價，低至59元起。
|截至另行通知
|實惠
|「消費券雙倍賞」早鳥推廣，傢俬、家品最高減1500元。
|截至另行通知
【6月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店獨家優惠，全店至少半價。
|截至7月7日
|Charment
|全場歐洲品牌男女裝低至1折，由80元起。
|截至7月28日
|HKTVmall
|土瓜灣站新店全場現貨95折。
|截至7月3日
【6月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|運動家
|PUMA指定正價貨品1件8折，減價貨品2件或以上額外7折。
|截至7月12日
|Casablanca
|夏日專門店感謝祭，全場床品低至1折起 。
|截至7月4日
|允記
|女生喜愛運動系列有折，另買任何貨品滿700元送冰感運動毛巾。
|截至另行通知
【6月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|雅芳婷
|年度盤點清貨，全場床品低至2折起。
|截至7月4日
|bossini
|網店多款貨品低至半價，指定貨品買2送1，滿$500減$50。
|截至另行通知
|Market Place
|App首推年度限定感謝祭，設$1搶購專區低至1折。
|截至7月22日
【6月24日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|759阿信屋
|Samlip解凍即食韓式泡芙2件優惠價32元。
|截至6月27日
|Reebok
|購買3件指定減價貨品7折，4件或以上6折。
|截至6月30日
|Zalora
|優惠低至一折，消費金額最高顧客，更有機會獲1萬元回贈。
|截至6月30日
【6月23日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|品牌設有網店限定的品牌勁賞週，指定產品如Anker低至66折。
|截至6月29日
|GU
|品牌設有年度夏日優惠，例如迷你裙由149元減至129元。
|截至6月24日
|Francfranc
|網店上購買3件或以上商品，輸入優惠碼「SALE5」，可獲額外5%折扣。
|截至另行通知
【6月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Uniqlo
|於官方網店買滿100元並以PayMe付款，輸入優惠碼【UNIQLOPAYME10】，即可減10元。
|截至7月18日
|莎莎
|購買香水產品滿500元，即可享9折。
|截至7月2日
|大昌食品
|網站多款飲品、冷盤小食優惠低至8折。
|截至6月30日
【6月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店獨家優惠，精選家居服低至半價。
|截至6月27日
|實惠Pricerite
|新會員可於手機App搶購5元「維他檸檬茶250ml（6包裝）」，送全單門市自取。
|截至6月25日
|Under Armour
|網店舉行季末促銷活動，部分貨品低至6折。
|截至另行通知
【6月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Dyson
|網店五週年，獨家優惠達 $1,800。
|截至6月25日
|Levi's
|官網產品低至半價。
|截至另行通知
|Chevignon
|網店夏日勁減優惠低至兩折。
|截至另行通知
【6月17日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UNIQLO
|會員週優惠，多款男、女、童裝服飾低至39元起。
|截至6月24日
|H&M
|網店門市同步推夏季大減價，男、女、Divided及童裝指定款式低至半價。
|截至另行通知
|HKTVmall
|推出「電器勁抵DEAL」，精選電器低至半價，買1件額外95折，2件額外92折。
|截至7月14日
【6月16日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Marathon Sports
|官網舉行6日快閃優惠，T裇低至79元，波鞋低至199元。
|截至6月20日
|L'OCCITANE
|購物淨額滿800元，輸入優惠碼【FITNESS】，可獲PURE Fitness 7天通行證（2人同行）。
|截至6月25日
|黑白
|到指定商戶購買黑白濃滑經典奶茶，累積消費滿99元或以上，可獲30元Deliveroo電子現金劵。
|截至6月17日
【6月15日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|官網買指定減價產品4件或以上，額外享5折優惠。
|截至6月17日
|馬拉松
|官網年中慶典低至4折，買滿888元減68元。
|截至6月27日
|Pandora
|官網夏日優惠低至半價，包括串飾、手鍊、耳環等。
|截至6月27日
【6月14日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|允記
|購買PUMA指定T-SHIRT，可享249元2件優惠。
|截至另行通知
|Calvin Klein
|香港官網服飾及飾品低至7折優惠。
|截至6月30日
|白蘭氏
|買任何白蘭氏雞精或CS-4蟲草雞精2盒，即享9折。
|截至6月20日
【6月10日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|莎莎
|凡購買Dr.Jart+產品滿300元，減30元。
|截至6月17日
|UNY
|於eShop購買家品或寵物用品滿600元，輸入優惠碼【SHOP100】，即減100元。
|截至6月14日
|百佳
|易賞錢客戶於百佳網店或百佳APP網上消費，輸入優惠碼 【ESHOP】，即享95折。
|截至6月17日
【6月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|官網春夏服飾低至6折。
|截至另行通知
|Levi's
|指定產品3折起。
|截至另行通知
|Under armour
|官網購買outlet產品，輸入優惠碼「ESS21」3件享85折 、5件7折 、8件6折。
|截至另行通知
【6月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|官網設有折扣優惠，指定產品7折或85折。
|截至另行通知
|德國寶
|網站設有限時優惠，指定產品有折扣，例如移動座地式冷氣機由4,800元減至3,840元。
|截至另行通知
|Francfranc
|網站內部份商品設有優惠，例如FRAIS手提風扇168元減至151元。
|截至另行通知
【6月7日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|萬寧
|官網舉行年中感謝祭，包括精選產品買一送一。
|截至6月24日
|collect point
|全線減價，部分貨品更低至4折。
|截至另行通知
|Logitech
|全場貨品6折起，包括滑鼠、鍵盤、耳機等。
|截至7月4日
【6月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|L'Oréal Paris
|官網買滿$400、$700或$1080，可自選皇牌正裝贈品。
|截至另行通知
|Crocs
|網站買滿$900輸入優惠碼「NEW100」減$100；滿$1200輸入優惠碼「NEW200」減$200。
|截至另行通知
|ARTE MADRID
|網站outlet產品低至8折。
|截至另行通知
【6月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|MICHAEL KORS
|官網精選手袋服飾低至半價。
|截至另行通知
|HOME+
|網站推一系列$1、$10、$20的產品。
|截至6月6日
|MUJI
|精選服飾、家居及個人護理用品低至7折。
|截至6月27日
【6月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|SKECHERS
|網店兩對或以上額外再7折。
|截至另行通知
|Salad
|網店正價貨品一件88折 、兩件8折、三件75折。
|截至另行通知
|Cath Kidston
|網店限時2件產品85折。
|截至6月7日
【6月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|759阿信屋
|今期「勁筍推介」包括OVATION16支骨法式羊架，2件低至538元。
|截至6月13日
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【summer100】，可享100元折扣優惠。
|截至8月13日
|精工
|於專門店購買精選錶款，可獲6折優惠。
|截至另行通知
【5月31日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|b+ab
|網店產品低至7折起。
|截至另行通知
|馬拉松
|註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。
|截至另行通知
|SABON
|官網購買正價貨品享88折優惠。
|截至另行通知
【5月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|IKEA
|PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。
|截至6月16日
|Royal Canin
|精選貓狗食品額外88折。
|截至6月3日
|Bobbi Brown
|選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。
|截至另行通知
【5月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。
|截至6月30日
|豐澤
|豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。
|截至6月1日
|裕華
|網店購物享額外9折優惠。
|截至本月31日
【5月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|感謝周內產品低至5折，指定商品2件再9折。
|截至5月30日
|Kiehl's
|網上獨家購物套裝，保濕紓緩護膚套裝買2件送4件。
|截至另行通知
|MAC
|現凡購買任何4件掃具，輸入優惠碼【BRUSH40】，即享6折優惠。
|截至另行通知