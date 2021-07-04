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【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 16:37 2021/07/04

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本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

5000元電子消費券即日起接受登記，第一期的2000元預計最快8月1日到手。越來越多商場、商戶把握電子消費券商機，陸續推出不同優惠，催谷消費。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

【5000元消費券】電子消費券懶人包　幾時可登記＋適用範圍？（附登記網址）

【7月4日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
ORIGINS 輸入優惠碼【VFACE】，以體驗價380元購買全新升級瘦面綠精華30ml。 截至7月11日
Bambo Nature 嬰兒環保紙尿片低至半價。 截至7月12日
The Modern Arcade 購買3件服裝貨品以上，可獲8折優惠。 截至另行通知

【7月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
豐澤 網店舉行「涼浸浸迎夏日」優惠，精選產品低至35折。 截至7月4日
時間廊 登記成為新會員，購物滿1000元，額外再減50元。 截至另行通知
123 by Ella 全場買4送1，消費滿100元，即送環保袋1個。 截至7月4日

【6月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
SOGO 銅鑼灣店設國際男士服飾展，精選貨品低至2折。 截至7月5日
UNIQLO 網店男、女、童裝短褲減價，低至59元起。 截至另行通知
實惠 「消費券雙倍賞」早鳥推廣，傢俬、家品最高減1500元。 截至另行通知

【6月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Giordano 網店獨家優惠，全店至少半價。 截至7月7日
Charment 全場歐洲品牌男女裝低至1折，由80元起。 截至7月28日
HKTVmall 土瓜灣站新店全場現貨95折。 截至7月3日

【6月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
運動家 PUMA指定正價貨品1件8折，減價貨品2件或以上額外7折。 截至7月12日
Casablanca 夏日專門店感謝祭，全場床品低至1折起 。 截至7月4日
允記 女生喜愛運動系列有折，另買任何貨品滿700元送冰感運動毛巾。 截至另行通知

【6月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
雅芳婷 年度盤點清貨，全場床品低至2折起。 截至7月4日
bossini 網店多款貨品低至半價，指定貨品買2送1，滿$500減$50。 截至另行通知
Market Place App首推年度限定感謝祭，設$1搶購專區低至1折。 截至7月22日

【6月24日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
759阿信屋 Samlip解凍即食韓式泡芙2件優惠價32元。 截至6月27日
Reebok 購買3件指定減價貨品7折，4件或以上6折。 截至6月30日
Zalora 優惠低至一折，消費金額最高顧客，更有機會獲1萬元回贈。 截至6月30日

【6月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
豐澤 品牌設有網店限定的品牌勁賞週，指定產品如Anker低至66折。 截至6月29日
GU 品牌設有年度夏日優惠，例如迷你裙由149元減至129元。 截至6月24日
Francfranc 網店上購買3件或以上商品，輸入優惠碼「SALE5」，可獲額外5%折扣。 截至另行通知

【6月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Uniqlo 於官方網店買滿100元並以PayMe付款，輸入優惠碼【UNIQLOPAYME10】，即可減10元。 截至7月18日
莎莎 購買香水產品滿500元，即可享9折。 截至7月2日
大昌食品 網站多款飲品、冷盤小食優惠低至8折。 截至6月30日

【6月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Giordano 網店獨家優惠，精選家居服低至半價。 截至6月27日
實惠Pricerite 新會員可於手機App搶購5元「維他檸檬茶250ml（6包裝）」，送全單門市自取。  截至6月25日
Under Armour 網店舉行季末促銷活動，部分貨品低至6折。 截至另行通知

【6月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Dyson 網店五週年，獨家優惠達 $1,800。 截至6月25日
Levi's 官網產品低至半價。 截至另行通知
Chevignon 網店夏日勁減優惠低至兩折。 截至另行通知

【6月17日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
UNIQLO 會員週優惠，多款男、女、童裝服飾低至39元起。 截至6月24日
H&M 網店門市同步推夏季大減價，男、女、Divided及童裝指定款式低至半價。 截至另行通知
HKTVmall 推出「電器勁抵DEAL」，精選電器低至半價，買1件額外95折，2件額外92折。 截至7月14日

【6月16日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Marathon Sports 官網舉行6日快閃優惠，T裇低至79元，波鞋低至199元。 截至6月20日
L'OCCITANE 購物淨額滿800元，輸入優惠碼【FITNESS】，可獲PURE Fitness 7天通行證（2人同行）。 截至6月25日
黑白 到指定商戶購買黑白濃滑經典奶茶，累積消費滿99元或以上，可獲30元Deliveroo電子現金劵。 截至6月17日

【6月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
adidas 官網買指定減價產品4件或以上，額外享5折優惠。 截至6月17日
馬拉松 官網年中慶典低至4折，買滿888元減68元。 截至6月27日
Pandora 官網夏日優惠低至半價，包括串飾、手鍊、耳環等。 截至6月27日

【6月14日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
允記 購買PUMA指定T-SHIRT，可享249元2件優惠。 截至另行通知
Calvin Klein 香港官網服飾及飾品低至7折優惠。 截至6月30日
白蘭氏 買任何白蘭氏雞精或CS-4蟲草雞精2盒，即享9折。 截至6月20日

【6月10日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
莎莎 凡購買Dr.Jart+產品滿300元，減30元。 截至6月17日
UNY 於eShop購買家品或寵物用品滿600元，輸入優惠碼【SHOP100】，即減100元。 截至6月14日
百佳 易賞錢客戶於百佳網店或百佳APP網上消費，輸入優惠碼 【ESHOP】，即享95折。 截至6月17日

【6月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
FILA 官網春夏服飾低至6折。 截至另行通知
Levi's 指定產品3折起。 截至另行通知
Under armour 官網購買outlet產品，輸入優惠碼「ESS21」3件享85折 、5件7折 、8件6折。 截至另行通知

【6月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
adidas 官網設有折扣優惠，指定產品7折或85折。 截至另行通知
德國寶 網站設有限時優惠，指定產品有折扣，例如移動座地式冷氣機由4,800元減至3,840元。 截至另行通知
Francfranc 網站內部份商品設有優惠，例如FRAIS手提風扇168元減至151元。 截至另行通知

【6月7日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
萬寧 官網舉行年中感謝祭，包括精選產品買一送一。 截至6月24日
collect point 全線減價，部分貨品更低至4折。 截至另行通知
Logitech 全場貨品6折起，包括滑鼠、鍵盤、耳機等。 截至7月4日

【6月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
L'Oréal Paris 官網買滿$400、$700或$1080，可自選皇牌正裝贈品。 截至另行通知
Crocs 網站買滿$900輸入優惠碼「NEW100」減$100；滿$1200輸入優惠碼「NEW200」減$200。 截至另行通知
ARTE MADRID 網站outlet產品低至8折。 截至另行通知

【6月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
MICHAEL KORS 官網精選手袋服飾低至半價。 截至另行通知
HOME+ 網站推一系列$1、$10、$20的產品。 截至6月6日
MUJI 精選服飾、家居及個人護理用品低至7折。 截至6月27日

【6月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
SKECHERS 網店兩對或以上額外再7折。 截至另行通知
Salad 網店正價貨品一件88折 、兩件8折、三件75折。 截至另行通知
Cath Kidston 網店限時2件產品85折。 截至6月7日

【6月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
759阿信屋 今期「勁筍推介」包括OVATION16支骨法式羊架，2件低至538元。 截至6月13日
中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【summer100】，可享100元折扣優惠。 截至8月13日
精工 於專門店購買精選錶款，可獲6折優惠。 截至另行通知

【5月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
b+ab 網店產品低至7折起。 截至另行通知
馬拉松 註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。 截至另行通知
SABON 官網購買正價貨品享88折優惠。 截至另行通知

【5月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
IKEA PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。 截至6月16日
Royal Canin 精選貓狗食品額外88折。 截至6月3日
Bobbi Brown 選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。 截至另行通知

【5月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。 截至6月30日
豐澤 豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。 截至6月1日
裕華 網店購物享額外9折優惠。 截至本月31日

 【5月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
FILA 感謝周內產品低至5折，指定商品2件再9折。 截至5月30日
Kiehl's 網上獨家購物套裝，保濕紓緩護膚套裝買2件送4件。 截至另行通知
MAC 現凡購買任何4件掃具，輸入優惠碼【BRUSH40】，即享6折優惠。 截至另行通知

 

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