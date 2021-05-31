  • 30°C
香港時間 : 2021531日 (一) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 13:11 2021/05/31

分享：

本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

港人期待已久的5000元電子消費券雖然尚未到手，但不少商場已早著先機推出消費優惠。信和、新地旗下商場已推出消費券推廣活動，相信越來越多商場、商戶將會配合電子消費券商機，大推優惠促銷。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券　再送消費回贈及演唱會門票

【消費券】新地3大商場推早鳥預訂消費券加倍賞　享近800商戶優惠

【電子消費券】K11與 WeChat Pay HK合作　推消費券獎賞計劃

【5月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
b+ab 網店產品低至7折起。 截至另行通知
馬拉松 註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。 截至另行通知
SABON 官網購買正價貨品享88折優惠。 截至另行通知

【5月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
IKEA PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。 截至6月16日
Royal Canin 精選貓狗食品額外88折。 截至6月3日
Bobbi Brown 選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。 截至另行通知

【5月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。 截至6月30日
豐澤 豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。 截至6月1日
裕華 網店購物享額外9折優惠。 截至本月31日

 【5月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
FILA 感謝周內產品低至5折，指定商品2件再9折。 截至5月30日
Kiehl's 網上獨家購物套裝，保濕紓緩護膚套裝買2件送4件。 截至另行通知
MAC 現凡購買任何4件掃具，輸入優惠碼【BRUSH40】，即享6折優惠。 截至另行通知

 

相關文章

【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
2021/05/27
【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券　再送消費回贈及演唱會門票
2021/05/26
【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券　再送消費回贈及演唱會門票
【消費優惠】將軍澳中心感謝祭　逾4百禮品1折或1元發售
2021/05/22
【消費優惠】將軍澳中心感謝祭　逾4百禮品1折或1元發售
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
2021/05/24
【消費優惠】WeChat Pay新一輪「全城狂賞」　與惠康等15間商戶合推多項獎賞
【消費優惠】荃灣廣場推筍得祭　逾3千產品低至25折回贈高達2,400元
2021/05/24
【消費優惠】荃灣廣場推筍得祭　逾3千產品低至25折回贈高達2,400元

你可能感興趣

【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
21:23 2021/05/27
【一田優惠】一田購物優惠日今開始　超市生意突出　Switch開賣即售罄
【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券　再送消費回贈及演唱會門票
14:07 2021/05/26
【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券　再送消費回贈及演唱會門票
【消費優惠】將軍澳中心感謝祭　逾4百禮品1折或1元發售
13:52 2021/05/22
【消費優惠】將軍澳中心感謝祭　逾4百禮品1折或1元發售
零售 電子消費券 演唱會 門票 信和 商場 著數優惠 新地 演唱會

下一篇文章

【好想去日本】日本農林水產輸港貨值大增3成　港人不惜硬食貴運費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場