【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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港人期待已久的5000元電子消費券雖然尚未到手，但不少商場已早著先機推出消費優惠。信和、新地旗下商場已推出消費券推廣活動，相信越來越多商場、商戶將會配合電子消費券商機，大推優惠促銷。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券 再送消費回贈及演唱會門票

【消費券】新地3大商場推早鳥預訂消費券加倍賞 享近800商戶優惠

【電子消費券】K11與 WeChat Pay HK合作 推消費券獎賞計劃

【5月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 b+ab 網店產品低至7折起。 截至另行通知 馬拉松 註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。 截至另行通知 SABON 官網購買正價貨品享88折優惠。 截至另行通知

【5月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 IKEA PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。 截至6月16日 Royal Canin 精選貓狗食品額外88折。 截至6月3日 Bobbi Brown 選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。 截至另行通知

【5月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。 截至6月30日 豐澤 豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。 截至6月1日 裕華 網店購物享額外9折優惠。 截至本月31日

【5月26日】