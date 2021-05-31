【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【好想去日本】日本農林水產輸港貨值大增3成 港人不惜硬食貴運費
港人期待已久的5000元電子消費券雖然尚未到手，但不少商場已早著先機推出消費優惠。信和、新地旗下商場已推出消費券推廣活動，相信越來越多商場、商戶將會配合電子消費券商機，大推優惠促銷。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【消費券】信和集團商場推廣迎5000元電子消費券 再送消費回贈及演唱會門票
【消費券】新地3大商場推早鳥預訂消費券加倍賞 享近800商戶優惠
【電子消費券】K11與 WeChat Pay HK合作 推消費券獎賞計劃
【5月31日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|b+ab
|網店產品低至7折起。
|截至另行通知
|馬拉松
|註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。
|截至另行通知
|SABON
|官網購買正價貨品享88折優惠。
|截至另行通知
【5月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|IKEA
|PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。
|截至6月16日
|Royal Canin
|精選貓狗食品額外88折。
|截至6月3日
|Bobbi Brown
|選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。
|截至另行通知
【5月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。
|截至6月30日
|豐澤
|豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。
|截至6月1日
|裕華
|網店購物享額外9折優惠。
|截至本月31日
【5月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|感謝周內產品低至5折，指定商品2件再9折。
|截至5月30日
|Kiehl's
|網上獨家購物套裝，保濕紓緩護膚套裝買2件送4件。
|截至另行通知
|MAC
|現凡購買任何4件掃具，輸入優惠碼【BRUSH40】，即享6折優惠。
|截至另行通知