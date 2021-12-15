【消費優惠】聖誕節新年快到　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

▲ 本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

聖誕節及新年快到，各大商場及商戶再推出新一浪優惠攻勢，把握電子消費券商機。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【12月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Nike 會員購買任何Nike禮品卡滿1,000

元，即可獲高達400元購物回贈優惠。 截至12月16日 龍豐集團 在指定分店購物滿50元，送出一張15元的現金券。 截至明年1月10日 759阿信屋 今期勁荀優惠包括多款急凍食品、朱古力及飲品。 截至12月26日

【12月14日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 惠康 灣仔碼頭各款精饌系列迷你水餃，試食價優惠15元。 截至12月16日 Dyson 消費滿2,500元，輸入優惠碼【DYSON200】，即減200元。 截至另行通知 華御結 由12月15日起，每日於全線分店以10元驚喜價發售指定人氣御結。凡惠顧滿50元，即賞5元限定優惠券。 截至12月21日

【12月13日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 大班 賀年糕品券$175/兩張，輕型裝賀年糕品券$128/兩張。 截至12月20日 紅A 全線產品低至65折，專題產品有8折優惠 。 截至12月24日 Pizza Hut 優惠價$298任選兩個大批。 截至另行通知

【12月12日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 TIGER 現設有「聖誕開倉優惠」，指定產品低至35折。 截至12月16日 Fresh 官網購物任何產品，即送12份價值640元禮物。 截至12月19日 adidas 購買3件或以上指定減價產品，額外獲5折優惠。 截至12月15日

【12月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 華潤堂 舉行感謝週，會員可尊享92折優惠。 截至12月15日 大昌食品 網店舉行聖誕Food-cation活動，產品低至5折。 截至明年1月5日 Skechers 精選鞋款兩對再減100元，折後低至148一對。 截至12月13日

【12月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Kiehl’s 首次在官網購物，可享全單85折優惠。 截至12月19日 余仁生 舉行12.12優惠活動，7大優惠低至12元。 截至12月12日 眼鏡88 門市進行低至6折優惠，第2對鏡片可享額外5%折扣。 截至另行通知

【12月7日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 彩豐行 網店限定精選沐浴露1+2套裝，優惠價再95折。 截至12月9日 貓犬工房 貓狗糧品牌「皇家」及「Acana」全線額外85折。 截至12月31日 L'Occitane 購買指定草本療法頭髮護理產品，每2件即享88折優惠。 截至12月12日

【12月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 豐澤 舉行雙12購物節，推出優惠三重賞，精選產品低至25折。 截至12月12日 Finlayson 家品店Finlayson舉行Final Sale，低至2折。 截至12月12日 莎莎 Kose精選產品2件7折。 截至12月10日

【12月5日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Mars+JP寵物百貨 全店額外9折。 截至12月9日 百佳 買任何太古可口可樂公司產品滿150元，即送「可口可樂」經典古董模型車。 截至12月16日 Clarins 官網購物滿1,200元，即享4件自選美肌旅行裝。 截至12月9日

【12月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Apivita 正價洗髮水、護髮素或任何頭髮護理產品，任選2件85折。 截至12月5日 豐澤 豐澤舉行快閃購，多款冬日電器限時限量發售。 截至12月5日 莎莎 精選產品優惠，買2件92折，3件88折。 截至12月31日

【12月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 馬哥孛羅酒店 凡預訂指定日子之自助餐並預繳全費，即可享85折早鳥優惠。 截至12月12日 Godiva 凡購買三盒聖誕巧克力禮盒18顆裝或聖誕片裝巧克力禮盒15片裝，即可免費獲贈相同產品一盒。 截至12月19日 譚仔三哥米線 買米線/薯粉，可以優惠價42元換購「蠟筆小新」毛巾。 截至另行通知

【11月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 時代廣場展銷集 多款名牌家電、廚具、床品、食品、戶外運動用品低至1折發售。 截至12月6日 玩具反斗城 網上購物聖誕優惠低至85折，滿800元即減80元。 截至12月8日 譚仔雲南米線 小食川辣木耳黑柏葉 / 雞汁木耳黑柏葉以推廣價29元發售。 截至另行通知

【11月29日】