【消費優惠】第二輪電子消費券即將到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【疫市營商】Facebook「數碼人才飛躍計劃」 傳授數碼營銷技能及AR、編程培訓
第二輪電子消費券最快於10月1日發放，各大商場及商戶再推出新一浪優惠攻勢，把握電子消費券商機。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【電子消費券】商場盼延續消費浪潮 一文看清各大商場最筍優惠 (不斷更新)
【電子消費券】 港鐵商場x AlipayHK 電子優惠券低至1折 兼享15%回贈
【9月27日】
|泰昌餅家
|皇牌蛋撻買一送一，每位顧客每次最多購買皇牌蛋撻12件。
|截至9月30日
|fresh
|任何購物即送迷你黃糖護唇膏。
|截至9月30日
|香港迪士尼樂園
|香港居民預訂香港迪士尼樂園度假區酒店住宿兩晚以上，可享6折優惠。
|截至9月29日
【9月26日】
|Jo Malone
|首次購物滿$600即可尊享古龍水9ml乙件，優惠碼WELCOME。
|截至另行通知
|La Mer
|首次購物滿 $2500輸入優惠碼 LOVELM，享$250優惠。
|截至另行通知
|Clarins
|官網獨家禮遇，任何購物即送自選特別版化妝袋。
|截至10月3日
【9月23日】
|7-Eleven
|Mövenpick雪糕以$100/5杯優惠價發售。
|截至9月26日
|Pizza Hut
|惠顧滿指定金額可以優惠價$40加配辣肉腸大批 。
|截至9月29日
|MOS Burger
|購買任何套餐，可以優惠價$88換購Hello Kitty防UV雨傘。
|截至另行通知
【9月22日】
|Starbucks
|於分店購買指定商品系列可獲6折優惠。
|截至10月31日
|Kool
|於網店購物結帳時，輸入優惠碼【mooncake21】，指定圓形商品享有7折優惠。
|截至10月30日
|崇光百貨
|崇光銅鑼灣店舉行有女士服裝品牌展，精選貨品低至3折。
|截至9月27日
【9月21日】
|Olay
|與屈臣氏聯乘推出限定優惠，買大熱抗糖精華/套裝1件，可享85折及買1送1優惠。
|截至9月23日
|YSL
|會員於VIP Week內， 購物滿1,000元或以上即可專享雙倍積分，及獲贈3天全效美妝15件體驗套裝。
|截至9月23日
|123 by ELLA
|全場任選3件可享8折。
|截至9月26日
【9月20日】
|眼鏡88
|網店限定，鏡片鏡架套餐、保健電器、健康保健品、指定檢查計劃額外９折。
|截至9月22日
|Skechers
|網店專區貨品折實價滿$1000，即享四折或六折專區優惠。
|截至另行通知
|Estee Lauder
|購物滿$1,180尊享7件禮品 ，優惠碼CELEBRATE。
|截至另行通知
【9月19日】
|Wacoal
|專門店及專櫃全場內褲買三送一，買五送二。
|截至9月22日
|奇華餅家
|回收中秋月餅盒／罐，送港幣20元折扣優惠券。
|截至10月3日
|迪士尼樂園
|以$699優惠價於2021年9月17日至2022年1月19日入園2次。
|2022年1月18日或之前預訂
【9月16日】
|LeSportsac
|官網低至4折優惠。
|截至9月19日
|GIORDANO
|網店低至6折中秋節優惠。
|截至9月22日
|天仁茗茶
|凡購買天仁茗茶xMÖVENPICK®️雪糕茶飲系列，每杯即減$10。
|截至9月26日
【9月15日】
|Citistore
|於Citistore網店OnCitinet購物淨值滿250元，可換購「LINE FRIENDS@千色Citistore特別版野餐樂悠遊」 限定商品。
|截至10月10日
|7-Eleven
|買任何7-SELECT薄餅卷或沙律1件，即送黑白經典奶茶飲品1支。
|截至9月17日
|Estee Lauder
|以Visa卡消費購物滿1,200元，輸入優惠碼【GIFTVISA】可享120元優惠。
|截至10月31日
【9月14日】
|La Mer
|首次購物滿$2,500，輸入優惠碼「LOVELM」 ，即享$250優惠。購物滿 $2,700，即享5件自選個人護膚禮品。
|截至另行通知
|百老匯院線
|經網頁或手機應用程式購票，輸入推廣碼「BW50」，星期一至四場次即享戲票半價優惠，名額有限，換完即止。
|截至10月31日
|New Balance
|成爲會員即享首次購物85折及滿港幣300元免費送貨。
|截至另行通知
【9月13日】
|Kiehl's
|舉行VIP Week，推出「買4送19」套裝。
|截至9月21日
|日本城
|買滿120元，即送50元現金優惠券。
|截至9月26日
|資生堂
|全店買滿300元，即享9折。
|截至9月19日
【9月12日】
|GOMA
|精選體育用品，買1件9折，買2件85折。
|截至9月18日
|裕華國貨
|網店全部9折優惠。
|截至9月22日
|MAC
|輸入優惠碼【BRUSH40】，專業掃具4件享6折優惠。
|截至9月15日
【9月9日】
|周生生
|購買2件或以上指定飾品，定價低至9折。
|截至另行通知
|香港挪亞方舟
|門票買2送1優惠。
|截至11月30日
|Tiger虎牌
|網店9月限時優惠，全店低至46折。
|截至9月30日
【9月8日】
|百佳
|於網店購買任何MonPetit產品滿298元，送優雅貓梳化一件。
|截至9月23日
|千色citistore
|於荃灣、元朗、馬鞍山、將軍澳及屯門店舉行「秋夕月圓」，有多個品牌的中秋禮盒優惠。
|截至9月20日
|莎莎
|凡購買任何產品，送Bifesta速效卸妝潔膚紙。
|截至9月30日
【9月7日】
|GIORDANO
|網店購買指定貨品即享額外8折。
|截至9月12日
|安記
|於門店及網店使用消費券認可之4大付款平台購物，即可享全單95折優惠。
|截至10月31日
|時間廊
|登記成為新會員購物滿$1000即可額外再減$50。
|截至另行通知
【9月6日】
|Living Plaza
|指定夏天商品以9折優惠發售。
|截至9月12日
|豐澤
|網店9.9購物折，產品售價低至$9。
|截至9月12日
|HKTVmall
|全新公屋新客戶地址，可以7折優惠購買$500網上購物禮券。
|售完即止
【9月5日】
|大家樂
|買$300現金券送$600優惠券。
|截至另行通知
|NeNe Chicken
|英文姓名同時有N同E，結賬前出示身分證可享全單85折。
|截至9月10日
|Giordano
|網店2021秋冬新貨指定貨品額外8折。
|截至9月12日
【9月2日】
|卓悅
|網店指定產品5折起。
|截至另行通知
|天地圖書
|秋季大減價，全線中、英文、兒童圖書85折，文儀用品9折。
|截至9月19日
|NIKE
|於網店購物每 US$1兌換 4「亞洲萬里通」里數。
|截至另行通知
【9月1日】
|J SELECT
|網店獨家優惠券，輸入「JOC150」購物再減高達 $150。
|截至9月30日
|Cath Kidston
|網店精選背包低至5折。
|截至另行通知
|LANEIGE
|VIP WEEK網店首次網上購物輸入「NEWJOIN」，即享全單9折及補濕3件套裝。
|截至9月7日
【8月31日】
|時代廣場
|名牌家電及生活用品展低至2折優惠。
|截至9月5日
|Thermos
|使用電子消費購物滿$500即減$100。
|截至9月5日
|日本城
|精選開學用品2件85折 。
|截至9月12日
【8月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|H&M
|將舊衣物帶到門市回收，可獲贈兩張9折優惠券。
|截至9月12日
|Pizza Hut
|40周年限定，指定美食以$40發售 。
|截至9月12日
|榮華餅家
|下載My HKBN App，可以低至6折優惠購買指定月餅。
|截至9月21日
【8月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|洪瑞珍
|銅鑼灣新店每日首30名顧客，可享買3送3優惠。
|截至9月10日
|美贊臣
|買3罐美贊臣「Neuro Pro 2-5號」，即送120元HKTVmall優惠券。
|截至9月2日
|IKEA
|任選2件NATTJASMIN床上用品系列，可享85折。
|截至10月12日
【8月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|鐵達時
|消費券購物節，購買鐵達時正價腕錶可享75折優惠，兩枚鐵達時正價腕錶可享65折優惠。
|截至另行通知
|Chevignon
|用消費券買牛仔享雙重優惠，精選牛仔褲3件5折，額外再即享200現金優惠。
|截至8月31日
|馬莎
|一經登記成為「英國馬莎獎賞計劃」會員，首次消費即可賺取10%現金回贈，及後的每次消費亦可賺取1%現金回贈。
|截至另行通知
【8月25日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Starbucks
|指定中杯裝手調飲品以驚喜價HK$25發售。
|截至8月31日
|一粥麵
|中秋盤菜優惠低至74折。
|截至9月5日
|AEON
|中秋盆菜優惠低至75折。
|截至9月12日
【8月24日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|資生堂
|全店至少85折。
|截至8月26日
|屈臣氏
|精選家居用品買1送1。
|截至8月26日
|雀巢
|購買任何精選貨品兩件或以上，即可享額外88折，包括雪糕、零食等。
|截至9月9日
【8月23日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|百佳
|所有杯麵/碗麵買5送1。
|截至8月26日
|彩豐行
|精選貨品買1送1。
|截至8月29日
|PUMA
|指定減價貨品，買2件額外再7折。
|截至另行通知
【8月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|於官網輸入優惠碼「FILABDAY」，購買指定服飾4件額外6折。
|截至8月23日
|Francfranc
|官網現設夏日購物優惠，最多可獲5折。
|截至另行通知
|759阿信屋
|店舖設限時優惠，果汁、零食等有優惠。
|截至8月26日
【8月19日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|茲曼尼
|梳化全線低至76折。
|截至8月29日
|雪花秀
|於網店買滿 $2,000正價貨品 ，輸入優惠碼【COUPON500】即可享$500折扣優惠。
|截至9月5日
|惠而浦
|惠而浦陳列產品優惠低至38折起 。
|截至另行通知
【8月18日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|崇光百貨
|崇光銅鑼灣店舉行運動及游泳服飾展銷，精選貨品低至4折。
|截至8月23日
|MAC
|購買任何3件產品，輸入優惠碼【SURPRISE30】，即享7折優惠。
|截至8月22日
|挪亞方舟
|門票買2送1。
|截至8月31日
【8月17日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Melvita
|官網8月購物節，購物滿$500即減$150。
|截至另行通知
|GIORDANO
|網店指定貨品38折。
|截至8月31日
|安記海味
|網站購物滿$50即享95折優惠 。
|截至8月31日
【8月16日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|中原電器
|於優惠期內購買指定型號JBL耳機，可於網上登記領取Decathlon 100元電子禮品卡。
|截至9月5日
|彩豐行
|指定產品買一送一。
|截至8月22日
|玩具反斗城
|凡購物滿100元，即可以149元換購指定玩具。
|截至另行通知
【8月15日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|惠康
|Dreyer's各款皇牌家庭裝雪糕800毫升及4支裝雪條，優惠價70元2盒。
|截至8月19日
|莎莎
|凡購買Johnson & Johnson沐浴產品滿169元，即減30元。
|截至8月20日
|豐澤
|輸入優惠碼【hifi10】，超過200款音響設備額外9折優惠。
|截至8月31日
【8月12日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Waylun Pet Care
|買任意6罐Carny罐頭，即送Carny貓濕糧包1件。
|截至8月20日
|apm
|在LOG-ON購買石澤研究所之正價產品，可享97折。
|截至12月31日
|屈臣氏
|於門市或網店購買Oral-B指定型號之電動牙刷，可享半價優惠。
|截至9月2日
【8月11日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|IKEA
|App限時優惠，購物滿$500 即減$50，優惠碼【APPONLY21】。
|截至8月31日
|Melvita
|官網8月購物節，購物滿$500即減 $150；滿$800 減$150。
|截至另行通知
|Logitech
|官網夏日大激獎，全場低至6折。
|截至8月15日
【8月10日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|adidas
|購買指定正價貨品兩件，可獲8折；三件3件或以上可獲7折。
|截至另行通知
|Nike
|現設有7周年會員限定優惠，買滿3件指定產品可享低至5折優惠。
|截至8月15日
|Skechers
|現設夏日減價優惠，凡購物折實價滿1,000元即享6折優惠。
|截至另行通知
【8月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|彩豐行
|折實買滿$300送總值超過$332.8優惠券和禮品。
|截至8月15日
|百佳
|易賞錢會員買佳之選產品滿$58，即可以$9.5換購李錦記鹵水汁系列410毫升。
|截至8月19日
|九龍表行
|角落小夥伴限量版水晶陶瓷腕錶預訂優惠。
|截至8月22日
【8月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|IKEA
|美食站買5粒瑞典肉丸，額外送多5粒。
|截至8月12日
|友和YOHO
|BB展多款母嬰產品低至4折。
|截至8月13日
|7-Eleven
|雞髀$50／3件優惠。
|截至8月10日
【8月5日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|HP
|推出HP閃購日，低至3折。
|截至8月8日
|L'OCCITANE
|舉行8UY.8UY 購物節，正價產品88折。
|截至8月12日
|屈臣氏
|全線老協珍產品買2送1。
|截至8月15日
【8月4日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|誠品
|以電子消費券購物滿300元，即贈100元「誠品紙本消費券」。
|截至8月31日
|ANESSA
|買ANESSA產品滿199元，即送限定ANESSA×MOOMIN野餐墊。
|截至另行通知
|Clinique
|Laser淡斑去印精華套裝，可享買1送7優惠。
|截至8月31日
【8月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|KFC
|用銀聯二維碼消費滿$25或以上，即減$5；消費滿$50或以上，即減$10。
|截至8月31日
|海皇粥店
|新舊會員增值$300，即可獲贈$30儲值回贈。
|截至8月31日
|海馬牌
|指定家具優惠價發售，部分貨品低至4折。
|截至另行通知
【8月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Pandora
|門市及網店限時優惠，買兩件正價貨品第三件免費。
|截至8月15日
|友和YOHO
|用雲閃付App買滿$1800，輸入優惠碼【UPAPP150】即減$150。
|截至另行通知
|L'OCCITANE
|首次於網店購買，輸入優惠碼【NWEGIFT】，可獲$50現金優惠券。
|截至8月31日
【8月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|莎莎
|限定產品88折。
|截至8月2日
|MAC
|購買1件面部彩妝產品，輸入優惠碼【FACEDUO】，第二件面部彩妝以外的產品可享半價。
|截至另行通知
|阿布泰國生活百貨
|阿布泰100元現金券買20張，送多2張。
|截至8月8日
【7月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UGOMALL
|於結帳前輸入優惠碼[UGO10OFFLS]，即可享全單9折。
|截至8月31日
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿$2000，輸入限定優惠碼[summer100]，即可享有$100折扣優惠。
|截至8月31日
|卓悅
|人氣潮流美妝護膚品低至5折。
|截至另行通知
【7月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Citistore
|將軍澳店舉行「泳裝夏水禮」，部分產品可享折上折優惠。
|截至8月2日
|The Cheesecake Factory
|所有件裝芝士蛋糕可享半價優惠。
|截至7月30日
|豐澤
|夏日快閃優惠高達42折。
|截至7月31日
【7月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|LISSOME
|於網店使用推廣碼【KALONGNO1】即可享有85折。
|截至8月8日
|EMPHASIS
|網店夏日限定優惠，飾品低至65折，香港本地更享免運費。
|截至另行通知
|PUMA
|網店期間限定，減價貨品3件再5折。
|截至另行通知
【7月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|PRECISION1
|現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。
|截至另行通知
|SHISEIDO
|現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。
|截至7月31日
|Fila
|凡於網店購買2件貨品，額外9折。
|截至7月29日
【7月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|PRECISION1
|現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。
|截至另行通知
|SHISEIDO
|現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。
|截至7月31日
|Fila
|凡於網店購買2件貨品，額外9折。
|截至7月29日
【7月25日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|凡於官網購買指定減價運動及originals系列產品，購買三件可享折上6折，購買四件或以上更享折上5折。
|截至7月30日
|H&M
|門市和網店設有夏季大減價，指定款式低至3折。
|截至另行通知
|759阿信屋
|「11週年慶」期間指定產品有限時優惠，今期有售價8.9元的湖池屋Pride薯片。
|截至7月29日
【7月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Logitech
|夏日大激賞，多款產品有「即買即送」優惠，可送限定禮品。
|截至7月31日
|莎莎
|精選面膜優惠，100元3件。
|截至7月31日
|眼鏡88
|新客戶購買2盒或以上1-DAY ACUVUE DEFINE系列彩妝隱形眼鏡，即可獲贈200元一田超市現金劵。
|截至8月31日
【7月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|千色
|夏日購物祭，店內貨品額外9折、小家電額外95折。
|截至8月1日
|豐澤
|夏日IT數碼電玩節，低至48折。
|截至9月14日
|FRESH
|官網購物$500輸入推廣碼【JER】可獲fresh x 柳應廷《自然肌感物語》明信片及紅茶酵素精華水40ml。
|截至另行通知
【7月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店精選印花T-shirt $35/件起，指定短褲低至$49/條。
|截至7月28日
|日本藥妝激安殿堂
|網店新會員即送$50代碼，買滿$300即減$50。
|截至另行通知
|超級直銷城
|網店限時優惠，精選貨品低至2折
|截至另行通知
【7月19日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|GU
|年度夏末優惠，例如居家服由179元減至99元。
|截至7月22日
|百老匯
|現選購指定型號Surface Pro 7，低至73折。
|截至另行通知
|ZARA
|網站上設有減價貨品，例如羅紋針織開襟衫由359元減至79元。
|截至另行通知
【7月18日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|Citistore
|店內全場貨品9折，小家電額外95折。
|截至8月1日
|Art Piece
|SKOCKTAIL產品9折。
|截至8月31日
|周生生
|黃大仙新店推出電子互動求籤祈福遊戲，有機會獲產品折扣優惠及限定福袋。
|截至另行通知
【7月15日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|bossini
|網店低至4折，買滿500元額外減50元。
|截至另行通知
|adidas
|官網買指定減價鞋款2對額外6折，3對或以上額外5折。
|截至7月17日
|歐化傢俬
|Summer Sale大量歐洲高級傢俬低至5折。
|截至7月18日
【7月13日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|L'OCCITANE
|買正價產品，可以9折加購環保補充裝。
|截至7月19日
|Origins
|選購任何2件面膜產品，輸入優惠碼【CLEAR】，即享黑鑽潔淨面膜。
|截至另行通知
|Home Square
|香港家居折，精選貨品低至1折，可優先留貨。
|截至7月16日
【7月12日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|Francfranc
|官網設有一周指定貨品優惠，輪入優惠碼「JUL40」，即可獲低至6折優惠。
|截至7月21日
|FILA
|官網設有「Summer Essentials」優惠，指定貨品低至5折
|截至另行通知
|759阿信屋
|今期勁荀推介多款貨品設優惠，包括新登場的無骨日式炸雞件，兩件售32.9元。
|截至7月25日
【7月11日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|L'OCCITANE
|買正價貨品即可以9折加購環保補充裝。
|截至7月19日
|豐澤
|網店限定夏日電器展，精選家電、廚電低至47折。
|截至7月18日
|卓悅
|線上線下同步快閃，包括面膜、護手霜、男士護膚精華等。
|截至7月14日
【7月8日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|PUMA
|網店減價貨品$199起， 2件再9折。
|截至另行通知
|Doughnut
|網店超過400款背囊及袋款特價中，多款熱賣款式低至4折發售。
|截至另行通知
|Crocodile
|網店買滿$800減$100；買滿$1200減$200；買滿$1600減$300。
|截至另行通知
【7月7日】
|商戶優惠
|著數優惠
|優惠期
|OUT OF COLOURS
|凡於網站訂製價值320元的唇膏服務，輸入優惠碼「SUMMER50」減50元。
|截至另行通知
|adidas
|凡於網店購物3件或以上的正價貨品設有7折優惠。
|截至7月11日
|SHISEIDO
|凡於網店購買正價產品滿680元或以上，可額外獲贈價值630元的SHISEIDO炫光粉霜胭脂及美透白護膚組合。
|截至7月15日
【7月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|莎莎
|於網店購買2件CUREL精選產品，可享8折優惠。
|截至7月8日
|雀巢
|MÖVENPICK經典派對多件裝雪糕，85折優惠。
|截至另行通知
|貓犬工房
|全店低至7折。
|截至7月21日
【7月5日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Dyson
|網店限時大減高達$800，憑DBS信用卡即可折上再折。
|截至7月14日
|SKECHERS
|指定減價貨品2件额外7折。
|截至另行通知
|G2000
|多款西裝西褲1折發售。
|截至另行通知
【7月4日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|ORIGINS
|輸入優惠碼【VFACE】，以體驗價380元購買全新升級瘦面綠精華30ml。
|截至7月11日
|Bambo Nature
|嬰兒環保紙尿片低至半價。
|截至7月12日
|The Modern Arcade
|購買3件服裝貨品以上，可獲8折優惠。
|截至另行通知
【7月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|網店舉行「涼浸浸迎夏日」優惠，精選產品低至35折。
|截至7月4日
|時間廊
|登記成為新會員，購物滿1000元，額外再減50元。
|截至另行通知
|123 by Ella
|全場買4送1，消費滿100元，即送環保袋1個。
|截至7月4日
【6月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|SOGO
|銅鑼灣店設國際男士服飾展，精選貨品低至2折。
|截至7月5日
|UNIQLO
|網店男、女、童裝短褲減價，低至59元起。
|截至另行通知
|實惠
|「消費券雙倍賞」早鳥推廣，傢俬、家品最高減1500元。
|截至另行通知
【6月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店獨家優惠，全店至少半價。
|截至7月7日
|Charment
|全場歐洲品牌男女裝低至1折，由80元起。
|截至7月28日
|HKTVmall
|土瓜灣站新店全場現貨95折。
|截至7月3日
【6月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|運動家
|PUMA指定正價貨品1件8折，減價貨品2件或以上額外7折。
|截至7月12日
|Casablanca
|夏日專門店感謝祭，全場床品低至1折起 。
|截至7月4日
|允記
|女生喜愛運動系列有折，另買任何貨品滿700元送冰感運動毛巾。
|截至另行通知
【6月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|雅芳婷
|年度盤點清貨，全場床品低至2折起。
|截至7月4日
|bossini
|網店多款貨品低至半價，指定貨品買2送1，滿$500減$50。
|截至另行通知
|Market Place
|App首推年度限定感謝祭，設$1搶購專區低至1折。
|截至7月22日
【6月24日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|759阿信屋
|Samlip解凍即食韓式泡芙2件優惠價32元。
|截至6月27日
|Reebok
|購買3件指定減價貨品7折，4件或以上6折。
|截至6月30日
|Zalora
|優惠低至一折，消費金額最高顧客，更有機會獲1萬元回贈。
|截至6月30日
【6月23日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|品牌設有網店限定的品牌勁賞週，指定產品如Anker低至66折。
|截至6月29日
|GU
|品牌設有年度夏日優惠，例如迷你裙由149元減至129元。
|截至6月24日
|Francfranc
|網店上購買3件或以上商品，輸入優惠碼「SALE5」，可獲額外5%折扣。
|截至另行通知
【6月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Uniqlo
|於官方網店買滿100元並以PayMe付款，輸入優惠碼【UNIQLOPAYME10】，即可減10元。
|截至7月18日
|莎莎
|購買香水產品滿500元，即可享9折。
|截至7月2日
|大昌食品
|網站多款飲品、冷盤小食優惠低至8折。
|截至6月30日
【6月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|網店獨家優惠，精選家居服低至半價。
|截至6月27日
|實惠Pricerite
|新會員可於手機App搶購5元「維他檸檬茶250ml（6包裝）」，送全單門市自取。
|截至6月25日
|Under Armour
|網店舉行季末促銷活動，部分貨品低至6折。
|截至另行通知
【6月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Dyson
|網店五週年，獨家優惠達 $1,800。
|截至6月25日
|Levi's
|官網產品低至半價。
|截至另行通知
|Chevignon
|網店夏日勁減優惠低至兩折。
|截至另行通知
【6月17日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|UNIQLO
|會員週優惠，多款男、女、童裝服飾低至39元起。
|截至6月24日
|H&M
|網店門市同步推夏季大減價，男、女、Divided及童裝指定款式低至半價。
|截至另行通知
|HKTVmall
|推出「電器勁抵DEAL」，精選電器低至半價，買1件額外95折，2件額外92折。
|截至7月14日
【6月16日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Marathon Sports
|官網舉行6日快閃優惠，T裇低至79元，波鞋低至199元。
|截至6月20日
|L'OCCITANE
|購物淨額滿800元，輸入優惠碼【FITNESS】，可獲PURE Fitness 7天通行證（2人同行）。
|截至6月25日
|黑白
|到指定商戶購買黑白濃滑經典奶茶，累積消費滿99元或以上，可獲30元Deliveroo電子現金劵。
|截至6月17日
【6月15日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|官網買指定減價產品4件或以上，額外享5折優惠。
|截至6月17日
|馬拉松
|官網年中慶典低至4折，買滿888元減68元。
|截至6月27日
|Pandora
|官網夏日優惠低至半價，包括串飾、手鍊、耳環等。
|截至6月27日
【6月14日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|允記
|購買PUMA指定T-SHIRT，可享249元2件優惠。
|截至另行通知
|Calvin Klein
|香港官網服飾及飾品低至7折優惠。
|截至6月30日
|白蘭氏
|買任何白蘭氏雞精或CS-4蟲草雞精2盒，即享9折。
|截至6月20日
【6月10日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|莎莎
|凡購買Dr.Jart+產品滿300元，減30元。
|截至6月17日
|UNY
|於eShop購買家品或寵物用品滿600元，輸入優惠碼【SHOP100】，即減100元。
|截至6月14日
|百佳
|易賞錢客戶於百佳網店或百佳APP網上消費，輸入優惠碼 【ESHOP】，即享95折。
|截至6月17日
【6月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|官網春夏服飾低至6折。
|截至另行通知
|Levi's
|指定產品3折起。
|截至另行通知
|Under armour
|官網購買outlet產品，輸入優惠碼「ESS21」3件享85折 、5件7折 、8件6折。
|截至另行通知
【6月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|adidas
|官網設有折扣優惠，指定產品7折或85折。
|截至另行通知
|德國寶
|網站設有限時優惠，指定產品有折扣，例如移動座地式冷氣機由4,800元減至3,840元。
|截至另行通知
|Francfranc
|網站內部份商品設有優惠，例如FRAIS手提風扇168元減至151元。
|截至另行通知
【6月7日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|萬寧
|官網舉行年中感謝祭，包括精選產品買一送一。
|截至6月24日
|collect point
|全線減價，部分貨品更低至4折。
|截至另行通知
|Logitech
|全場貨品6折起，包括滑鼠、鍵盤、耳機等。
|截至7月4日
【6月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|L'Oréal Paris
|官網買滿$400、$700或$1080，可自選皇牌正裝贈品。
|截至另行通知
|Crocs
|網站買滿$900輸入優惠碼「NEW100」減$100；滿$1200輸入優惠碼「NEW200」減$200。
|截至另行通知
|ARTE MADRID
|網站outlet產品低至8折。
|截至另行通知
【6月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|MICHAEL KORS
|官網精選手袋服飾低至半價。
|截至另行通知
|HOME+
|網站推一系列$1、$10、$20的產品。
|截至6月6日
|MUJI
|精選服飾、家居及個人護理用品低至7折。
|截至6月27日
【6月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|SKECHERS
|網店兩對或以上額外再7折。
|截至另行通知
|Salad
|網店正價貨品一件88折 、兩件8折、三件75折。
|截至另行通知
|Cath Kidston
|網店限時2件產品85折。
|截至6月7日
【6月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|759阿信屋
|今期「勁筍推介」包括OVATION16支骨法式羊架，2件低至538元。
|截至6月13日
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【summer100】，可享100元折扣優惠。
|截至8月13日
|精工
|於專門店購買精選錶款，可獲6折優惠。
|截至另行通知
【5月31日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|b+ab
|網店產品低至7折起。
|截至另行通知
|馬拉松
|註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。
|截至另行通知
|SABON
|官網購買正價貨品享88折優惠。
|截至另行通知
【5月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|IKEA
|PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。
|截至6月16日
|Royal Canin
|精選貓狗食品額外88折。
|截至6月3日
|Bobbi Brown
|選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。
|截至另行通知
【5月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|中電
|凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。
|截至6月30日
|豐澤
|豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。
|截至6月1日
|裕華
|網店購物享額外9折優惠。
|截至本月31日
【5月26日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|FILA
|感謝周內產品低至5折，指定商品2件再9折。
|截至5月30日
|Kiehl's
|網上獨家購物套裝，保濕紓緩護膚套裝買2件送4件。
|截至另行通知
|MAC
|現凡購買任何4件掃具，輸入優惠碼【BRUSH40】，即享6折優惠。
|截至另行通知