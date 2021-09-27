【消費優惠】第二輪電子消費券即將到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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第二輪電子消費券最快於10月1日發放，各大商場及商戶再推出新一浪優惠攻勢，把握電子消費券商機。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【電子消費券】商場盼延續消費浪潮 一文看清各大商場最筍優惠 (不斷更新)

【電子消費券】 港鐵商場x AlipayHK 電子優惠券低至1折 兼享15%回贈

【9月27日】

泰昌餅家 皇牌蛋撻買一送一，每位顧客每次最多購買皇牌蛋撻12件。 截至9月30日 fresh 任何購物即送迷你黃糖護唇膏。 截至9月30日 香港迪士尼樂園 香港居民預訂香港迪士尼樂園度假區酒店住宿兩晚以上，可享6折優惠。 截至9月29日

【9月26日】

【9月23日】

【9月22日】

Starbucks 於分店購買指定商品系列可獲6折優惠。 截至10月31日 Kool 於網店購物結帳時，輸入優惠碼【mooncake21】，指定圓形商品享有7折優惠。 截至10月30日 崇光百貨 崇光銅鑼灣店舉行有女士服裝品牌展，精選貨品低至3折。 截至9月27日

【9月21日】

Olay 與屈臣氏聯乘推出限定優惠，買大熱抗糖精華/套裝1件，可享85折及買1送1優惠。 截至9月23日 YSL 會員於VIP Week內， 購物滿1,000元或以上即可專享雙倍積分，及獲贈3天全效美妝15件體驗套裝。 截至9月23日 123 by ELLA 全場任選3件可享8折。 截至9月26日

【9月20日】

眼鏡88 網店限定，鏡片鏡架套餐、保健電器、健康保健品、指定檢查計劃額外９折。 截至9月22日 Skechers 網店專區貨品折實價滿$1000，即享四折或六折專區優惠。 截至另行通知 Estee Lauder 購物滿$1,180尊享7件禮品 ，優惠碼CELEBRATE。 截至另行通知

【9月19日】

Wacoal 專門店及專櫃全場內褲買三送一，買五送二。 截至9月22日 奇華餅家 回收中秋月餅盒／罐，送港幣20元折扣優惠券。 截至10月3日 迪士尼樂園 以$699優惠價於2021年9月17日至2022年1月19日入園2次。 2022年1月18日或之前預訂

【9月16日】

LeSportsac 官網低至4折優惠。 截至9月19日 GIORDANO 網店低至6折中秋節優惠。 截至9月22日 天仁茗茶 凡購買天仁茗茶xMÖVENPICK®️雪糕茶飲系列，每杯即減$10。 截至9月26日

【9月15日】

【9月14日】

【9月13日】

Kiehl's 舉行VIP Week，推出「買4送19」套裝。 截至9月21日 日本城 買滿120元，即送50元現金優惠券。 截至9月26日 資生堂 全店買滿300元，即享9折。 截至9月19日

【9月12日】

GOMA 精選體育用品，買1件9折，買2件85折。 截至9月18日 裕華國貨 網店全部9折優惠。 截至9月22日 MAC 輸入優惠碼【BRUSH40】，專業掃具4件享6折優惠。 截至9月15日

【9月9日】

周生生 購買2件或以上指定飾品，定價低至9折。 截至另行通知 香港挪亞方舟 門票買2送1優惠。 截至11月30日 Tiger虎牌 網店9月限時優惠，全店低至46折。 截至9月30日

【9月8日】

百佳 於網店購買任何MonPetit產品滿298元，送優雅貓梳化一件。 截至9月23日 千色citistore 於荃灣、元朗、馬鞍山、將軍澳及屯門店舉行「秋夕月圓」，有多個品牌的中秋禮盒優惠。 截至9月20日 莎莎 凡購買任何產品，送Bifesta速效卸妝潔膚紙。 截至9月30日

【9月7日】

GIORDANO 網店購買指定貨品即享額外8折。 截至9月12日 安記 於門店及網店使用消費券認可之4大付款平台購物，即可享全單95折優惠。 截至10月31日 時間廊 登記成為新會員購物滿$1000即可額外再減$50。 截至另行通知

【9月6日】

Living Plaza 指定夏天商品以9折優惠發售。 截至9月12日 豐澤 網店9.9購物折，產品售價低至$9。 截至9月12日 HKTVmall 全新公屋新客戶地址，可以7折優惠購買$500網上購物禮券。 售完即止

【9月5日】

大家樂 買$300現金券送$600優惠券。 截至另行通知 NeNe Chicken 英文姓名同時有N同E，結賬前出示身分證可享全單85折。 截至9月10日 Giordano 網店2021秋冬新貨指定貨品額外8折。 截至9月12日

【9月2日】

卓悅 網店指定產品5折起。 截至另行通知 天地圖書 秋季大減價，全線中、英文、兒童圖書85折，文儀用品9折。 截至9月19日 NIKE 於網店購物每 US$1兌換 4「亞洲萬里通」里數。 截至另行通知

【9月1日】

【8月31日】

時代廣場 名牌家電及生活用品展低至2折優惠。 截至9月5日 Thermos 使用電子消費購物滿$500即減$100。 截至9月5日 日本城 精選開學用品2件85折 。 截至9月12日

【8月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 H&M 將舊衣物帶到門市回收，可獲贈兩張9折優惠券。 截至9月12日 Pizza Hut 40周年限定，指定美食以$40發售 。 截至9月12日 榮華餅家 下載My HKBN App，可以低至6折優惠購買指定月餅。 截至9月21日

【8月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 洪瑞珍 銅鑼灣新店每日首30名顧客，可享買3送3優惠。 截至9月10日 美贊臣 買3罐美贊臣「Neuro Pro 2-5號」，即送120元HKTVmall優惠券。 截至9月2日 IKEA 任選2件NATTJASMIN床上用品系列，可享85折。 截至10月12日

【8月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 鐵達時 消費券購物節，購買鐵達時正價腕錶可享75折優惠，兩枚鐵達時正價腕錶可享65折優惠。 截至另行通知 Chevignon 用消費券買牛仔享雙重優惠，精選牛仔褲3件5折，額外再即享200現金優惠。 截至8月31日 馬莎 一經登記成為「英國馬莎獎賞計劃」會員，首次消費即可賺取10%現金回贈，及後的每次消費亦可賺取1%現金回贈。 截至另行通知

【8月25日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Starbucks 指定中杯裝手調飲品以驚喜價HK$25發售。 截至8月31日 一粥麵 中秋盤菜優惠低至74折。 截至9月5日 AEON 中秋盆菜優惠低至75折。 截至9月12日

【8月24日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 資生堂 全店至少85折。 截至8月26日 屈臣氏 精選家居用品買1送1。 截至8月26日 雀巢 購買任何精選貨品兩件或以上，即可享額外88折，包括雪糕、零食等。 截至9月9日

【8月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 百佳 所有杯麵/碗麵買5送1。 截至8月26日 彩豐行 精選貨品買1送1。 截至8月29日 PUMA 指定減價貨品，買2件額外再7折。 截至另行通知

【8月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 FILA 於官網輸入優惠碼「FILABDAY」，購買指定服飾4件額外6折。 截至8月23日 Francfranc 官網現設夏日購物優惠，最多可獲5折。 截至另行通知 759阿信屋 店舖設限時優惠，果汁、零食等有優惠。 截至8月26日

【8月19日】

商戶 著數重點 優惠期 茲曼尼 梳化全線低至76折。 截至8月29日 雪花秀 於網店買滿 $2,000正價貨品 ，輸入優惠碼【COUPON500】即可享$500折扣優惠。 截至9月5日 惠而浦 惠而浦陳列產品優惠低至38折起 。 截至另行通知

【8月18日】

商戶 著數重點 優惠期 崇光百貨 崇光銅鑼灣店舉行運動及游泳服飾展銷，精選貨品低至4折。 截至8月23日 MAC 購買任何3件產品，輸入優惠碼【SURPRISE30】，即享7折優惠。 截至8月22日 挪亞方舟 門票買2送1。 截至8月31日

【8月17日】

商戶 著數重點 優惠期 Melvita 官網8月購物節，購物滿$500即減$150。 截至另行通知 GIORDANO 網店指定貨品38折。 截至8月31日 安記海味 網站購物滿$50即享95折優惠 。 截至8月31日

【8月16日】

商戶 著數重點 優惠期 中原電器 於優惠期內購買指定型號JBL耳機，可於網上登記領取Decathlon 100元電子禮品卡。 截至9月5日 彩豐行 指定產品買一送一。 截至8月22日 玩具反斗城 凡購物滿100元，即可以149元換購指定玩具。 截至另行通知

【8月15日】

商戶 著數重點 優惠期 惠康 Dreyer's各款皇牌家庭裝雪糕800毫升及4支裝雪條，優惠價70元2盒。 截至8月19日 莎莎 凡購買Johnson & Johnson沐浴產品滿169元，即減30元。 截至8月20日 豐澤 輸入優惠碼【hifi10】，超過200款音響設備額外9折優惠。 截至8月31日

【8月12日】

商戶 著數重點 優惠期 Waylun Pet Care 買任意6罐Carny罐頭，即送Carny貓濕糧包1件。 截至8月20日 apm 在LOG-ON購買石澤研究所之正價產品，可享97折。 截至12月31日 屈臣氏 於門市或網店購買Oral-B指定型號之電動牙刷，可享半價優惠。 截至9月2日

【8月11日】

商戶 著數重點 優惠期 IKEA App限時優惠，購物滿$500 即減$50，優惠碼【APPONLY21】。 截至8月31日 Melvita 官網8月購物節，購物滿$500即減 $150；滿$800 減$150。 截至另行通知 Logitech 官網夏日大激獎，全場低至6折。 截至8月15日

【8月10日】

商戶 著數重點 優惠期 adidas 購買指定正價貨品兩件，可獲8折；三件3件或以上可獲7折。 截至另行通知 Nike 現設有7周年會員限定優惠，買滿3件指定產品可享低至5折優惠。 截至8月15日 Skechers 現設夏日減價優惠，凡購物折實價滿1,000元即享6折優惠。 截至另行通知

【8月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 彩豐行 折實買滿$300送總值超過$332.8優惠券和禮品。 截至8月15日 百佳 易賞錢會員買佳之選產品滿$58，即可以$9.5換購李錦記鹵水汁系列410毫升。 截至8月19日 九龍表行 角落小夥伴限量版水晶陶瓷腕錶預訂優惠。 截至8月22日

【8月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 IKEA 美食站買5粒瑞典肉丸，額外送多5粒。 截至8月12日 友和YOHO BB展多款母嬰產品低至4折。 截至8月13日 7-Eleven 雞髀$50／3件優惠。 截至8月10日

【8月5日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 HP 推出HP閃購日，低至3折。 截至8月8日 L'OCCITANE 舉行8UY.8UY 購物節，正價產品88折。 截至8月12日 屈臣氏 全線老協珍產品買2送1。 截至8月15日

【8月4日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 誠品 以電子消費券購物滿300元，即贈100元「誠品紙本消費券」。 截至8月31日 ANESSA 買ANESSA產品滿199元，即送限定ANESSA×MOOMIN野餐墊。 截至另行通知 Clinique Laser淡斑去印精華套裝，可享買1送7優惠。 截至8月31日

【8月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 KFC 用銀聯二維碼消費滿$25或以上，即減$5；消費滿$50或以上，即減$10。 截至8月31日 海皇粥店 新舊會員增值$300，即可獲贈$30儲值回贈。 截至8月31日 海馬牌 指定家具優惠價發售，部分貨品低至4折。 截至另行通知

【8月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Pandora 門市及網店限時優惠，買兩件正價貨品第三件免費。 截至8月15日 友和YOHO 用雲閃付App買滿$1800，輸入優惠碼【UPAPP150】即減$150。 截至另行通知 L'OCCITANE 首次於網店購買，輸入優惠碼【NWEGIFT】，可獲$50現金優惠券。 截至8月31日

【8月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 莎莎 限定產品88折。 截至8月2日 MAC 購買1件面部彩妝產品，輸入優惠碼【FACEDUO】，第二件面部彩妝以外的產品可享半價。 截至另行通知 阿布泰國生活百貨 阿布泰100元現金券買20張，送多2張。 截至8月8日

【7月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 UGOMALL 於結帳前輸入優惠碼[UGO10OFFLS]，即可享全單9折。 截至8月31日 中電 凡購買任何電器產品折實滿$2000，輸入限定優惠碼[summer100]，即可享有$100折扣優惠。 截至8月31日 卓悅 人氣潮流美妝護膚品低至5折。 截至另行通知

【7月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Citistore 將軍澳店舉行「泳裝夏水禮」，部分產品可享折上折優惠。 截至8月2日 The Cheesecake Factory 所有件裝芝士蛋糕可享半價優惠。 截至7月30日 豐澤 夏日快閃優惠高達42折。 截至7月31日

【7月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 LISSOME 於網店使用推廣碼【KALONGNO1】即可享有85折。 截至8月8日 EMPHASIS 網店夏日限定優惠，飾品低至65折，香港本地更享免運費。 截至另行通知 PUMA 網店期間限定，減價貨品3件再5折。 截至另行通知

【7月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 PRECISION1 現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。 截至另行通知 SHISEIDO 現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。 截至7月31日 Fila 凡於網店購買2件貨品，額外9折。 截至7月29日

【7月26日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 PRECISION1 現購買1盒送出印有姜濤、Anson Lo或Lokman的Switch Card乙張，多買多送。 截至另行通知 SHISEIDO 現於門店或網店購物滿指定金額1,080元或以上，即可獲贈Vivid Blossoms炫彩花樣手提袋連化妝鏡及陶瓷碗套裝。 截至7月31日 Fila 凡於網店購買2件貨品，額外9折。 截至7月29日

【7月25日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 adidas 凡於官網購買指定減價運動及originals系列產品，購買三件可享折上6折，購買四件或以上更享折上5折。 截至7月30日 H&M 門市和網店設有夏季大減價，指定款式低至3折。 截至另行通知 759阿信屋 「11週年慶」期間指定產品有限時優惠，今期有售價8.9元的湖池屋Pride薯片。 截至7月29日

【7月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Logitech 夏日大激賞，多款產品有「即買即送」優惠，可送限定禮品。 截至7月31日 莎莎 精選面膜優惠，100元3件。 截至7月31日 眼鏡88 新客戶購買2盒或以上1-DAY ACUVUE DEFINE系列彩妝隱形眼鏡，即可獲贈200元一田超市現金劵。 截至8月31日

【7月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 千色 夏日購物祭，店內貨品額外9折、小家電額外95折。 截至8月1日 豐澤 夏日IT數碼電玩節，低至48折。 截至9月14日 FRESH 官網購物$500輸入推廣碼【JER】可獲fresh x 柳應廷《自然肌感物語》明信片及紅茶酵素精華水40ml。 截至另行通知

【7月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano 網店精選印花T-shirt $35/件起，指定短褲低至$49/條。 截至7月28日 日本藥妝激安殿堂 網店新會員即送$50代碼，買滿$300即減$50。 截至另行通知 超級直銷城 網店限時優惠，精選貨品低至2折 截至另行通知

【7月19日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 GU 年度夏末優惠，例如居家服由179元減至99元。 截至7月22日 百老匯 現選購指定型號Surface Pro 7，低至73折。 截至另行通知 ZARA 網站上設有減價貨品，例如羅紋針織開襟衫由359元減至79元。 截至另行通知

【7月18日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 Citistore 店內全場貨品9折，小家電額外95折。 截至8月1日 Art Piece SKOCKTAIL產品9折。 截至8月31日 周生生 黃大仙新店推出電子互動求籤祈福遊戲，有機會獲產品折扣優惠及限定福袋。 截至另行通知

【7月15日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 bossini 網店低至4折，買滿500元額外減50元。 截至另行通知 adidas 官網買指定減價鞋款2對額外6折，3對或以上額外5折。 截至7月17日 歐化傢俬 Summer Sale大量歐洲高級傢俬低至5折。 截至7月18日

【7月13日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 L'OCCITANE 買正價產品，可以9折加購環保補充裝。 截至7月19日 Origins 選購任何2件面膜產品，輸入優惠碼【CLEAR】，即享黑鑽潔淨面膜。 截至另行通知 Home Square 香港家居折，精選貨品低至1折，可優先留貨。 截至7月16日

【7月12日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 Francfranc 官網設有一周指定貨品優惠，輪入優惠碼「JUL40」，即可獲低至6折優惠。 截至7月21日 FILA 官網設有「Summer Essentials」優惠，指定貨品低至5折 截至另行通知 759阿信屋 今期勁荀推介多款貨品設優惠，包括新登場的無骨日式炸雞件，兩件售32.9元。 截至7月25日

【7月11日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 L'OCCITANE 買正價貨品即可以9折加購環保補充裝。 截至7月19日 豐澤 網店限定夏日電器展，精選家電、廚電低至47折。 截至7月18日 卓悅 線上線下同步快閃，包括面膜、護手霜、男士護膚精華等。 截至7月14日

【7月8日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 PUMA 網店減價貨品$199起， 2件再9折。 截至另行通知 Doughnut 網店超過400款背囊及袋款特價中，多款熱賣款式低至4折發售。 截至另行通知 Crocodile 網店買滿$800減$100；買滿$1200減$200；買滿$1600減$300。 截至另行通知

【7月7日】

商戶優惠 著數優惠 優惠期 OUT OF COLOURS 凡於網站訂製價值320元的唇膏服務，輸入優惠碼「SUMMER50」減50元。 截至另行通知 adidas 凡於網店購物3件或以上的正價貨品設有7折優惠。 截至7月11日 SHISEIDO 凡於網店購買正價產品滿680元或以上，可額外獲贈價值630元的SHISEIDO炫光粉霜胭脂及美透白護膚組合。 截至7月15日

【7月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 莎莎 於網店購買2件CUREL精選產品，可享8折優惠。 截至7月8日 雀巢 MÖVENPICK經典派對多件裝雪糕，85折優惠。 截至另行通知 貓犬工房 全店低至7折。 截至7月21日

【7月5日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Dyson 網店限時大減高達$800，憑DBS信用卡即可折上再折。 截至7月14日 SKECHERS 指定減價貨品2件额外7折。 截至另行通知 G2000 多款西裝西褲1折發售。 截至另行通知

【7月4日】

【7月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 豐澤 網店舉行「涼浸浸迎夏日」優惠，精選產品低至35折。 截至7月4日 時間廊 登記成為新會員，購物滿1000元，額外再減50元。 截至另行通知 123 by Ella 全場買4送1，消費滿100元，即送環保袋1個。 截至7月4日

【6月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 SOGO 銅鑼灣店設國際男士服飾展，精選貨品低至2折。 截至7月5日 UNIQLO 網店男、女、童裝短褲減價，低至59元起。 截至另行通知 實惠 「消費券雙倍賞」早鳥推廣，傢俬、家品最高減1500元。 截至另行通知

【6月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano 網店獨家優惠，全店至少半價。 截至7月7日 Charment 全場歐洲品牌男女裝低至1折，由80元起。 截至7月28日 HKTVmall 土瓜灣站新店全場現貨95折。 截至7月3日

【6月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 運動家 PUMA指定正價貨品1件8折，減價貨品2件或以上額外7折。 截至7月12日 Casablanca 夏日專門店感謝祭，全場床品低至1折起 。 截至7月4日 允記 女生喜愛運動系列有折，另買任何貨品滿700元送冰感運動毛巾。 截至另行通知

【6月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 雅芳婷 年度盤點清貨，全場床品低至2折起。 截至7月4日 bossini 網店多款貨品低至半價，指定貨品買2送1，滿$500減$50。 截至另行通知 Market Place App首推年度限定感謝祭，設$1搶購專區低至1折。 截至7月22日

【6月24日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 759阿信屋 Samlip解凍即食韓式泡芙2件優惠價32元。 截至6月27日 Reebok 購買3件指定減價貨品7折，4件或以上6折。 截至6月30日 Zalora 優惠低至一折，消費金額最高顧客，更有機會獲1萬元回贈。 截至6月30日

【6月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 豐澤 品牌設有網店限定的品牌勁賞週，指定產品如Anker低至66折。 截至6月29日 GU 品牌設有年度夏日優惠，例如迷你裙由149元減至129元。 截至6月24日 Francfranc 網店上購買3件或以上商品，輸入優惠碼「SALE5」，可獲額外5%折扣。 截至另行通知

【6月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Uniqlo 於官方網店買滿100元並以PayMe付款，輸入優惠碼【UNIQLOPAYME10】，即可減10元。 截至7月18日 莎莎 購買香水產品滿500元，即可享9折。 截至7月2日 大昌食品 網站多款飲品、冷盤小食優惠低至8折。 截至6月30日

【6月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Giordano 網店獨家優惠，精選家居服低至半價。 截至6月27日 實惠Pricerite 新會員可於手機App搶購5元「維他檸檬茶250ml（6包裝）」，送全單門市自取。 截至6月25日 Under Armour 網店舉行季末促銷活動，部分貨品低至6折。 截至另行通知

【6月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Dyson 網店五週年，獨家優惠達 $1,800。 截至6月25日 Levi's 官網產品低至半價。 截至另行通知 Chevignon 網店夏日勁減優惠低至兩折。 截至另行通知

【6月17日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 UNIQLO 會員週優惠，多款男、女、童裝服飾低至39元起。 截至6月24日 H&M 網店門市同步推夏季大減價，男、女、Divided及童裝指定款式低至半價。 截至另行通知 HKTVmall 推出「電器勁抵DEAL」，精選電器低至半價，買1件額外95折，2件額外92折。 截至7月14日

【6月16日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 Marathon Sports 官網舉行6日快閃優惠，T裇低至79元，波鞋低至199元。 截至6月20日 L'OCCITANE 購物淨額滿800元，輸入優惠碼【FITNESS】，可獲PURE Fitness 7天通行證（2人同行）。 截至6月25日 黑白 到指定商戶購買黑白濃滑經典奶茶，累積消費滿99元或以上，可獲30元Deliveroo電子現金劵。 截至6月17日

【6月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 adidas 官網買指定減價產品4件或以上，額外享5折優惠。 截至6月17日 馬拉松 官網年中慶典低至4折，買滿888元減68元。 截至6月27日 Pandora 官網夏日優惠低至半價，包括串飾、手鍊、耳環等。 截至6月27日

【6月14日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 允記 購買PUMA指定T-SHIRT，可享249元2件優惠。 截至另行通知 Calvin Klein 香港官網服飾及飾品低至7折優惠。 截至6月30日 白蘭氏 買任何白蘭氏雞精或CS-4蟲草雞精2盒，即享9折。 截至6月20日

【6月10日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 莎莎 凡購買Dr.Jart+產品滿300元，減30元。 截至6月17日 UNY 於eShop購買家品或寵物用品滿600元，輸入優惠碼【SHOP100】，即減100元。 截至6月14日 百佳 易賞錢客戶於百佳網店或百佳APP網上消費，輸入優惠碼 【ESHOP】，即享95折。 截至6月17日

【6月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 FILA 官網春夏服飾低至6折。 截至另行通知 Levi's 指定產品3折起。 截至另行通知 Under armour 官網購買outlet產品，輸入優惠碼「ESS21」3件享85折 、5件7折 、8件6折。 截至另行通知

【6月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 adidas 官網設有折扣優惠，指定產品7折或85折。 截至另行通知 德國寶 網站設有限時優惠，指定產品有折扣，例如移動座地式冷氣機由4,800元減至3,840元。 截至另行通知 Francfranc 網站內部份商品設有優惠，例如FRAIS手提風扇168元減至151元。 截至另行通知

【6月7日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 萬寧 官網舉行年中感謝祭，包括精選產品買一送一。 截至6月24日 collect point 全線減價，部分貨品更低至4折。 截至另行通知 Logitech 全場貨品6折起，包括滑鼠、鍵盤、耳機等。 截至7月4日

【6月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 L'Oréal Paris 官網買滿$400、$700或$1080，可自選皇牌正裝贈品。 截至另行通知 Crocs 網站買滿$900輸入優惠碼「NEW100」減$100；滿$1200輸入優惠碼「NEW200」減$200。 截至另行通知 ARTE MADRID 網站outlet產品低至8折。 截至另行通知

【6月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 MICHAEL KORS 官網精選手袋服飾低至半價。 截至另行通知 HOME+ 網站推一系列$1、$10、$20的產品。 截至6月6日 MUJI 精選服飾、家居及個人護理用品低至7折。 截至6月27日

【6月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 SKECHERS 網店兩對或以上額外再7折。 截至另行通知 Salad 網店正價貨品一件88折 、兩件8折、三件75折。 截至另行通知 Cath Kidston 網店限時2件產品85折。 截至6月7日

【6月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 759阿信屋 今期「勁筍推介」包括OVATION16支骨法式羊架，2件低至538元。 截至6月13日 中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【summer100】，可享100元折扣優惠。 截至8月13日 精工 於專門店購買精選錶款，可獲6折優惠。 截至另行通知

【5月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 b+ab 網店產品低至7折起。 截至另行通知 馬拉松 註冊成網店新會員享＄100電子優惠劵。 截至另行通知 SABON 官網購買正價貨品享88折優惠。 截至另行通知

【5月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 IKEA PLUFSIG摺疊式體操墊買兩件，減至499元。 截至6月16日 Royal Canin 精選貓狗食品額外88折。 截至6月3日 Bobbi Brown 選購任何眼妝或遮瑕產品滿520元，輸入優惠碼【BB520】，即享100元禮遇。 截至另行通知

【5月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期 中電 凡購買任何電器產品折實滿2000元，輸入優惠碼【clpsf100】，即享有100元折扣優惠。 截至6月30日 豐澤 豐澤超級品牌週，Dyson產品低至71折。 截至6月1日 裕華 網店購物享額外9折優惠。 截至本月31日

【5月26日】