【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【元旦市道】市民兩日花過千元 帶旺零售商生意升5成
步入2022年，各大零售商繼續落力谷消費，密密推折扣優惠吸客。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【1月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|National Geographic
|時尚服飾低至6折。
|截至1月5日
|MCL Cinemas
|憑Visa卡於MCL戲院購買周一至五同一場次之正價2D戲票，可享買一送一優惠。星期六日或指定公眾假期之正價2D戲票，則享8折優惠。
|截至3月31日
|IKEA
|單一消費每滿2,000元，即送200元購物現金券，最高可獲1,200元。
|截至1月16日
【12月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Giordano
|於網上購物可以優惠價HK$129/件購買指定外套，任何購物亦可加$128換購G-Warmer Plus系列保暖衣一件。
|截至明年1月3日
|TonyMoly
|新年大減價，全場貨品低至3折發售。
|截至明年1月3日
|海馬牌
|所有產品低至6折發售。
|截至另行通知
【12月28日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|KFC
|於好味速遞惠顧滿$500並輸入優惠碼「TVSAVE50」，即減$50。
|截至12月31日
|奇華餅家
|賀歲優惠新春福袋原價$255，現以$178優惠價發售。
|截至明年1月31日
|日本城
|顧客買滿$168即可獲贈「開心大利是」1封，內有共值$298現金優惠券。
|截至另行通知
【12月27日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|HKTVmall
|精選Xpower電子產品，低至半價
|截至明年1月2日
|Pandora
|購買SALE貨品2件額外9折; 3件或以上額外8折
|截至明年1月16日
|百佳
|各款Haagen Dazs脆皮雪糕批100元5盒。
|截至12月31日
【12月23日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|過百款電視、Soundbar、無線音箱低至45折。
|截至12月31日
|屈臣氏
|太古黑糖養生系列買一送一。
|截至明年1月6日
|Covermark
|購買2件產品或以上，即送皇牌精華素體驗裝一件。
|截至12月31日
【12月22日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|6IXTY8IGHT
|季尾減價低至4折。
|截至另行通知
|Gilman
|聖誕新年大激減，產品低至3折。
|截至12月26日
|L'Occitane
|購買指定2件聖誕小禮套裝，即享9折優惠。
|截至明年1月5日
【12月21日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|時代廣場展銷集
|馬拉松便服及運動名牌開倉，優惠低至2折。
|截至12月27日
|天仁茗茶
|洛神冰茶、鮮榨水果綠茶、913茶王，可免費加寒天。
|截至12月27日
|海港城展銷集
|聖誕趴劇市集提供大量生活用品及服飾優惠。
|截至12月27日
【12月20日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|牛津大學出版社
|全店產品低至85折，購物折實滿1,200元再減60元。
|截至12月31日
|彩豐行
|購買指定暖薑系列產品1件，送暖薑滋養潤手霜。
|截至12月27日
|CANMAKE
|正價產品買滿188元，送極緻纖細眼線液（黑色）1枝。
|截至12月22日
【12月19日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|海馬牌
|所有產品6折起發售。
|截至另行通知
|莎莎
|購買L’Oreal Paris指定產品滿249元，即送Ryan /Apeach手挽袋一個。
|截至12月23日
|屈臣氏
|聯乘Pampers舉行感謝祭，提供限時折上折優惠。
|截至12月31日
【12月16日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|小米
|購物滿150元免運費。
|截至12月27日
|一田百貨
|YATA-Fans 會員激賞祭，可以1000分加139元起，換購Moshi!產品。
|截至12月31日
|Pricerite實惠
|全線傢俬低至45折。
|截至12月20日
【12月15日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Nike
|會員購買任何Nike禮品卡滿1,000元，即可獲高達400元購物回贈優惠。
|截至12月16日
|龍豐集團
|在指定分店購物滿50元，送出一張15元的現金券。
|截至明年1月10日
|759阿信屋
|今期勁荀優惠包括多款急凍食品、朱古力及飲品。
|截至12月26日
【12月14日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|惠康
|灣仔碼頭各款精饌系列迷你水餃，試食價優惠15元。
|截至12月16日
|Dyson
|消費滿2,500元，輸入優惠碼【DYSON200】，即減200元。
|截至另行通知
|華御結
|由12月15日起，每日於全線分店以10元驚喜價發售指定人氣御結。凡惠顧滿50元，即賞5元限定優惠券。
|截至12月21日
【12月13日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|大班
|賀年糕品券$175/兩張，輕型裝賀年糕品券$128/兩張。
|截至12月20日
|紅A
|全線產品低至65折，專題產品有8折優惠 。
|截至12月24日
|Pizza Hut
|優惠價$298任選兩個大批。
|截至另行通知
【12月12日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|TIGER
|現設有「聖誕開倉優惠」，指定產品低至35折。
|截至12月16日
|Fresh
|官網購物任何產品，即送12份價值640元禮物。
|截至12月19日
|adidas
|購買3件或以上指定減價產品，額外獲5折優惠。
|截至12月15日
【12月9日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|華潤堂
|舉行感謝週，會員可尊享92折優惠。
|截至12月15日
|大昌食品
|網店舉行聖誕Food-cation活動，產品低至5折。
|截至明年1月5日
|Skechers
|精選鞋款兩對再減100元，折後低至148一對。
|截至12月13日
【12月8日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Kiehl’s
|首次在官網購物，可享全單85折優惠。
|截至12月19日
|余仁生
|舉行12.12優惠活動，7大優惠低至12元。
|截至12月12日
|眼鏡88
|門市進行低至6折優惠，第2對鏡片可享額外5%折扣。
|截至另行通知
【12月7日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|彩豐行
|網店限定精選沐浴露1+2套裝，優惠價再95折。
|截至12月9日
|貓犬工房
|貓狗糧品牌「皇家」及「Acana」全線額外85折。
|截至12月31日
|L'Occitane
|購買指定草本療法頭髮護理產品，每2件即享88折優惠。
|截至12月12日
【12月6日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|舉行雙12購物節，推出優惠三重賞，精選產品低至25折。
|截至12月12日
|Finlayson
|家品店Finlayson舉行Final Sale，低至2折。
|截至12月12日
|莎莎
|Kose精選產品2件7折。
|截至12月10日
【12月5日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Mars+JP寵物百貨
|全店額外9折。
|截至12月9日
|百佳
|買任何太古可口可樂公司產品滿150元，即送「可口可樂」經典古董模型車。
|截至12月16日
|Clarins
|官網購物滿1,200元，即享4件自選美肌旅行裝。
|截至12月9日
【12月2日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Apivita
|正價洗髮水、護髮素或任何頭髮護理產品，任選2件85折。
|截至12月5日
|豐澤
|豐澤舉行快閃購，多款冬日電器限時限量發售。
|截至12月5日
|莎莎
|精選產品優惠，買2件92折，3件88折。
|截至12月31日
【12月1日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|馬哥孛羅酒店
|凡預訂指定日子之自助餐並預繳全費，即可享85折早鳥優惠。
|截至12月12日
|Godiva
|凡購買三盒聖誕巧克力禮盒18顆裝或聖誕片裝巧克力禮盒15片裝，即可免費獲贈相同產品一盒。
|截至12月19日
|譚仔三哥米線
|買米線/薯粉，可以優惠價42元換購「蠟筆小新」毛巾。
|截至另行通知
【11月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|時代廣場展銷集
|多款名牌家電、廚具、床品、食品、戶外運動用品低至1折發售。
|截至12月6日
|玩具反斗城
|網上購物聖誕優惠低至85折，滿800元即減80元。
|截至12月8日
|譚仔雲南米線
|小食川辣木耳黑柏葉 / 雞汁木耳黑柏葉以推廣價29元發售。
|截至另行通知
【11月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|La Mer
|購物滿2,700元，即可獲贈5件自選禮品裝。
|截至另行通知
|Petisan
|澳洲WAG天然風乾零食，低至68折。
|截至12月31日
|百佳
|全網買滿800元，輸入優惠碼【XMAS21】，可享高達100元折扣優惠。
|截至12月30日