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【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 19:23 2022/01/02

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本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。

步入2022年，各大零售商繼續落力谷消費，密密推折扣優惠吸客。本網將為讀者蒐集折扣優惠，緊貼各項著數情報。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【1月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
National Geographic 時尚服飾低至6折。 截至1月5日
MCL Cinemas 憑Visa卡於MCL戲院購買周一至五同一場次之正價2D戲票，可享買一送一優惠。星期六日或指定公眾假期之正價2D戲票，則享8折優惠。 截至3月31日
IKEA 單一消費每滿2,000元，即送200元購物現金券，最高可獲1,200元。 截至1月16日

【12月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Giordano 於網上購物可以優惠價HK$129/件購買指定外套，任何購物亦可加$128換購G-Warmer Plus系列保暖衣一件。 截至明年1月3日
TonyMoly 新年大減價，全場貨品低至3折發售。 截至明年1月3日
海馬牌 所有產品低至6折發售。 截至另行通知

【12月28日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
KFC 於好味速遞惠顧滿$500並輸入優惠碼「TVSAVE50」，即減$50。 截至12月31日
奇華餅家 賀歲優惠新春福袋原價$255，現以$178優惠價發售。 截至明年1月31日
日本城 顧客買滿$168即可獲贈「開心大利是」1封，內有共值$298現金優惠券。 截至另行通知

【12月27日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
HKTVmall 精選Xpower電子產品，低至半價 截至明年1月2日
Pandora 購買SALE貨品2件額外9折; 3件或以上額外8折 截至明年1月16日
百佳 各款Haagen Dazs脆皮雪糕批100元5盒。 截至12月31日

【12月23日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
豐澤 過百款電視、Soundbar、無線音箱低至45折。 截至12月31日
屈臣氏 太古黑糖養生系列買一送一。 截至明年1月6日
Covermark 購買2件產品或以上，即送皇牌精華素體驗裝一件。 截至12月31日

【12月22日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
6IXTY8IGHT 季尾減價低至4折。 截至另行通知
Gilman 聖誕新年大激減，產品低至3折。 截至12月26日
L'Occitane 購買指定2件聖誕小禮套裝，即享9折優惠。 截至明年1月5日

【12月21日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集 馬拉松便服及運動名牌開倉，優惠低至2折。 截至12月27日
天仁茗茶 洛神冰茶、鮮榨水果綠茶、913茶王，可免費加寒天。 截至12月27日
海港城展銷集 聖誕趴劇市集提供大量生活用品及服飾優惠。 截至12月27日

【12月20日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
牛津大學出版社 全店產品低至85折，購物折實滿1,200元再減60元。 截至12月31日
彩豐行 購買指定暖薑系列產品1件，送暖薑滋養潤手霜。 截至12月27日
CANMAKE 正價產品買滿188元，送極緻纖細眼線液（黑色）1枝。 截至12月22日

【12月19日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
海馬牌 所有產品6折起發售。 截至另行通知
莎莎 購買L’Oreal Paris指定產品滿249元，即送Ryan /Apeach手挽袋一個。 截至12月23日
屈臣氏 聯乘Pampers舉行感謝祭，提供限時折上折優惠。 截至12月31日

【12月16日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
小米 購物滿150元免運費。 截至12月27日
一田百貨 YATA-Fans 會員激賞祭，可以1000分加139元起，換購Moshi!產品。 截至12月31日
Pricerite實惠 全線傢俬低至45折。 截至12月20日

【12月15日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Nike 會員購買任何Nike禮品卡滿1,000元，即可獲高達400元購物回贈優惠。 截至12月16日
龍豐集團 在指定分店購物滿50元，送出一張15元的現金券。 截至明年1月10日
759阿信屋 今期勁荀優惠包括多款急凍食品、朱古力及飲品。 截至12月26日

【12月14日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
惠康 灣仔碼頭各款精饌系列迷你水餃，試食價優惠15元。 截至12月16日
Dyson 消費滿2,500元，輸入優惠碼【DYSON200】，即減200元。 截至另行通知
華御結 由12月15日起，每日於全線分店以10元驚喜價發售指定人氣御結。凡惠顧滿50元，即賞5元限定優惠券。 截至12月21日

【12月13日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
大班 賀年糕品券$175/兩張，輕型裝賀年糕品券$128/兩張。 截至12月20日
紅A  全線產品低至65折，專題產品有8折優惠 。 截至12月24日
Pizza Hut 優惠價$298任選兩個大批。 截至另行通知

【12月12日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
TIGER 現設有「聖誕開倉優惠」，指定產品低至35折。 截至12月16日
Fresh 官網購物任何產品，即送12份價值640元禮物。 截至12月19日
adidas 購買3件或以上指定減價產品，額外獲5折優惠。 截至12月15日

【12月9日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
華潤堂 舉行感謝週，會員可尊享92折優惠。 截至12月15日
大昌食品 網店舉行聖誕Food-cation活動，產品低至5折。 截至明年1月5日
Skechers 精選鞋款兩對再減100元，折後低至148一對。 截至12月13日

【12月8日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Kiehl’s 首次在官網購物，可享全單85折優惠。 截至12月19日
余仁生 舉行12.12優惠活動，7大優惠低至12元。 截至12月12日
眼鏡88 門市進行低至6折優惠，第2對鏡片可享額外5%折扣。 截至另行通知

【12月7日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
彩豐行 網店限定精選沐浴露1+2套裝，優惠價再95折。 截至12月9日
貓犬工房 貓狗糧品牌「皇家」及「Acana」全線額外85折。 截至12月31日
L'Occitane 購買指定草本療法頭髮護理產品，每2件即享88折優惠。 截至12月12日

【12月6日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
豐澤 舉行雙12購物節，推出優惠三重賞，精選產品低至25折。 截至12月12日
Finlayson 家品店Finlayson舉行Final Sale，低至2折。 截至12月12日
莎莎 Kose精選產品2件7折。 截至12月10日

【12月5日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Mars+JP寵物百貨 全店額外9折。 截至12月9日
百佳 買任何太古可口可樂公司產品滿150元，即送「可口可樂」經典古董模型車。 截至12月16日
Clarins 官網購物滿1,200元，即享4件自選美肌旅行裝。 截至12月9日

【12月2日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Apivita 正價洗髮水、護髮素或任何頭髮護理產品，任選2件85折。 截至12月5日
豐澤 豐澤舉行快閃購，多款冬日電器限時限量發售。 截至12月5日
莎莎 精選產品優惠，買2件92折，3件88折。 截至12月31日

【12月1日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
馬哥孛羅酒店 凡預訂指定日子之自助餐並預繳全費，即可享85折早鳥優惠。 截至12月12日
Godiva 凡購買三盒聖誕巧克力禮盒18顆裝或聖誕片裝巧克力禮盒15片裝，即可免費獲贈相同產品一盒。 截至12月19日
譚仔三哥米線  買米線/薯粉，可以優惠價42元換購「蠟筆小新」毛巾。 截至另行通知

【11月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集  多款名牌家電、廚具、床品、食品、戶外運動用品低至1折發售。 截至12月6日
玩具反斗城 網上購物聖誕優惠低至85折，滿800元即減80元。 截至12月8日
譚仔雲南米線  小食川辣木耳黑柏葉 / 雞汁木耳黑柏葉以推廣價29元發售。 截至另行通知

【11月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
La Mer 購物滿2,700元，即可獲贈5件自選禮品裝。 截至另行通知
Petisan 澳洲WAG天然風乾零食，低至68折。 截至12月31日
百佳 全網買滿800元，輸入優惠碼【XMAS21】，可享高達100元折扣優惠。 截至12月30日

 

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