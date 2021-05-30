【新冠疫苗】英國或強制醫護打針 稱早有先例

英國的新冠疫苗接種進度良好，英國政府有意強制護老院職員接種新冠疫苗，最快本周敲定計劃。英國疫苗大臣更表示，英國政府可能會強制公營機構醫護接種新冠疫苗，更指早有要求醫護接種其它疫苗的先例。

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英媒《電訊報》報道，英國政府内部已就強制護老院職員接種新冠疫苗的計劃討論數月，可能會於本周正式批准計劃。

英媒周日（30日）報道，英國疫苗大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）證實政府絕對正在考慮（absolutely thinking about），應否強制英國國民保健署（NHS）醫護人員接種新冠疫苗。扎哈維指出英國已有先例，要求醫護接種乙型肝炎疫苗。

扎哈維表示政府一直就此進行諮​​詢，認為作為負責任的政府就應進行辯論和考慮，透過確保照顧者已接種新冠疫苗，來保障國内的高危群體。

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根據英國NHS最新的數據顯示，英格蘭有88%的醫護人員已最少接種一劑新冠疫苗。英格蘭有超過 3,200 萬人接種最少一劑疫苗，幾乎佔成年人口總數的四分之三，有超過 2,100 萬人已接種兩劑疫苗。

另外，英國政府計劃修訂《2008 年健康和社會護理法》（the Health and Social Care Act 2008）條例第 12 條，強制護老院職員接種疫苗。至於有健康理由而無法接種疫苗的職員，就可以獲得豁免。

至於英國大型護老院運營商Care UK今年2月更宣布，將對新入職者採取「唔打針無工開」（no jab, no job）的措施。

責任編輯：鄭錦玲