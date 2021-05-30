西班牙6月重新准許郵輪泊岸 因歐洲疫情緩和

隨著新冠疫苗接種計劃取得成效，歐洲各國陸續重啟旅遊業。西班牙宣布，下月7日起將重新准許郵輪泊岸。西班牙當局表示，放寬措施是因為歐洲的新冠肺炎感染率下降，以及新冠疫苗接種計劃取得進展。西班牙政府強調，船員上岸後仍需遵守防疫措施。

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西班牙上周六（29日）宣布，海事局批准郵輪自6月7日起重新泊岸。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）上周宣布，已接種新冠疫苗者於6月7日同日起可入境西班牙旅行。

西班牙交通部強調，為確保郵輪旅客及城市居民安全，船公司必須遵守衛生部制定的防疫措施。當局表示郵輪旅客多數來自歐洲地區，大部分歐洲地區疫情已經緩和，新冠疫苗接種率亦穩步上升，所以取消相關限制。

西班牙擬6月接待外國旅客 打完疫苗者優先 【下一頁】

西班牙去年3月中旬首次關閉港口，6月當局以決議形式正式實施措施。西班牙在疫情爆發前，一直是歐洲第二受歡迎的郵輪目的地。西班牙曾是歐洲疫情重災區，累計錄得約370萬宗確診個案，及逾7.9萬宗死亡個案。疫情限制措施實施後，西班牙去年外國旅客數目大跌8成。

責任編輯：李俊儀