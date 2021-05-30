【市值大縮水】中國科企受嚴格監控　十大科技巨頭市值蒸發6.2萬億

▲ 投資銀行認為，監管風險持續窒礙中國科企的股價上揚。

自阿里巴巴的螞蟻集團IPO剎停後，中國政府加強監管科技企業，事情一直發酵。據《日經新聞》報道，中國10大科技巨頭的市值由2月至今下挫超過3成，蒸發逾8000億美元（約62,087億港元）。

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日經報道指，阿里巴巴及螞蟻集團遭中國政府嚴厲監管後，騰訊的手機Apps亦被指非法收集用戶的個人信息。上周二，騰訊 （00700） 股價收市報585.5港元，較2月份的高位下跌超過20%。該企上周公布1月至3月的季度盈利按年增加65%至477億人民幣（約581億港元）。雖然業績優於錄得虧蝕的阿里巴巴，但騰訊的股價仍然受政策收緊而非常疲弱。

除了騰訊外，其他中國的網上平台亦受影響。騰訊、京東、美團及其他10間網上平台被中國人民銀行傳召，並需要完全接受監管。連同快手，這幾間在香港上市的科企股價由2月份開始下跌20%至40%，總結蒸發5.1萬億至13.5萬億港元。而在美國上市的拼多多、百度、陸金所、嗶哩嗶哩及網易亦受拖累，同一段時間內市值大挫1500億美元（約11,641億港元）。

雖然投資銀行認為騰訊及其他企業的股票是低於估值，但監管風險持續窒礙股價上揚。相比之下，蘋果和其他美國科技巨頭的股票交易則相對穩定。

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責任編輯：葉泳珊